Οι οδηγοί είχαν διάθεση για πειράγματα μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix Ισπανίας.

Η καρό σημαία στην πίστα της Βαρκελώνης βρήκε τον Μαξ Φερστάπεν για έβδομη φορά νικητή και τον Λιούις Χάμιλτον για πρώτη φορά στο βάθρο τη φετινή σεζόν.

Τους δύο οδηγούς χωρίζουν 12,5 χρόνια αλλά και το... φινάλε της σεζόν του 2021 στο Άμπου Ντάμπι. Οι σχέσεις τους πάντως δεν πρέπει να είναι άσχημες αυτή την περίοδο, όπως φάνηκε από το συμβάν στο χώρο της συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος του Grand Prix Ισπανίας.

Ο Βρετανός της Mercedes-AMG F1 είχε φθάσει πρώτος στο χώρο και μάλιστα είχε ξαπλώσει στον καναπέ. «Ξεκάθαρα γερνάει! Μήπως χρειάζεσαι μασάζ;» ρώτησε ο Ολλανδός, με τον Χάμιλτον να χαμογελάει.

