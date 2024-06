Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing έμεινε ικανοποιημένος από την επίδοσή του στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Ισπανίας, παρά το γεγονός πως δεν πήρε την pole position.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές μάχες στη φετινή σεζόν της Formula 1 ζήσαμε στο Q3 του Grand Prix Ισπανίας. Οι Λάντο Νόρις με McLaren και Μαξ Φερστάπεν με Red Bull έδωσαν μια τρομερή μάχη για την pole position στην οποία βγήκε νικητής ο Βρετανός οδηγός.

Ο Φερστάπεν για τρίτο συνεχόμενο αγώνα δεν θα ξεκινήσει από την 1η θέση του grid, ωστόσο όπως ανέφερε μετά το τέλος του Q3, η απόδοσή του τον άφησε ευχαριστημένο: «Πιστεύω πως στις κατατακτήριες δοκιμές βρήκαμε ρυθμό. Μέχρι τώρα προσπαθούσαμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία γιατί ήταν δύσκολα μέχρι τώρα τα πράγματα. Στο Q3 πήρα slipstream από τον Πέρεζ ώστε να αντλήσω ακόμη περισσότερη απόδοση αλλά δυστυχώς αυτό δεν ήταν αρκετό. Έτσι είναι τα πράγματα μερικές φορές και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι με την απόδοσή μας στις κατατακτήριες δοκιμές. Μπορούμε να παλέψουμε για τη νίκη αύριο».

