To πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται το τριήμερο 21-23 Ιουνίου με το Grand Prix Ισπανίας.

Να επιστρέψει στις επιτυχίες θέλει η Scuderia Ferrari, μετά το καταστροφικό για την ίδια Grand Prix Καναδά. Έτσι η ιταλική ομάδα έφερε αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό της για τον αγώνα στη Βαρκελώνη, στις 23 Ιουνίου.

Την Τετάρτη οι δρόμοι της πόλης γέμισαν από χιλιάδες Ισπανούς φίλους της Ferrari που ήθελαν να παρακολουθήσουν από κοντά τον συμπατριώτη τους Κάρλος Σάινθ να κάνει donuts με το κόκκινο μονοθέσιο.

Burning rubber in the streets of Barcelona 🔥💨 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/8P14k2uD9k

Νωρίτερα, όλοι ήθελαν μία φωτογραφία της Ferrari από κοντά και οι μηχανικοί της ιταλικής ομάδας δεν τους χάλασαν το χατίρι. Έτσι συγκέντρωσαν τα κινητά και τράβηξαν το κόκκινο μονοθέσιο κάτω από την τέντα. Μετά βέβαια ήταν λίγο δύσκολο να βρουν σε ποιον ανήκει το κάθε κινητό τηλέφωνο.

Everyone wants a Ferrari photo, and we’re here to help 😎#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/3HwzhKQUBS