Ο θρυλικός αγώνας ολοκληρώθηκε για το 2024 και μας άφησε ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά και πληροφορίες.

Καθηλωτικές για μία ακόμη φορά ήταν οι 24 Ώρες Λε Μαν. Ο κορυφαίος αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Ιουνίου και νικήτρια αναδείχθηκε η Ferrari. H ιταλική ομάδα κατάφερε να αντέξει στην πίεση της Toyota Gazoo Racing και πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της και 11η στην ιστορία της.

Αφού ολοκληρώθηκε ο αγώνας και καταφέραμε να μειώσουμε τους παλμούς και την αδρεναλίνη μας ήρθε η ώρα να δούμε ορισμένα πολύ σημαντικά στατιστικά από το φετινό Λε Μαν.

24 Hours later, Le Mans has chosen Ferrari. 🏆



The No.50 @FerrariHypercar is the winner of the 92nd edition of the world's biggest race.

Στο φετινό αγώνα πήραν μέρος 62 αγωνιστικά αυτοκίνητα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες από τα οποία τερμάτισαν τα 46. Τις περισσότερες εγκαταλείψεις είχε η κατηγορία Hypercar με 7 στο σύνολο.

Τον ταχύτερο γύρο του αγώνα έκανε η Toyota Gazoo Racing. Συγκεκριμένα ο Καμούι Κομπαγιάσι πίσω από το τιμόνι του #7 GR010 Hybrid σημείωσε το 3:28,756. Στην LMP2 ο Όλιβερ Τζάρβις της United Autosports σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στο 3:38,284. Στην κατηγορία LMGT3 ο Κόνραντ Λάουρσεν με τη #155 Ferrari 296 GT3 έκανε τον ταχύτερο πέρασμα στον αγώνα με χρόνο 3:57,429.

Την υψηλότερη τελική ταχύτητα στον αγώνα και συνολικά στην εβδομάδα αγώνα σημείωσε η Porsche Penske Motorsport. O Φελίπε Νασρ με τη #4 963 έπιασε τα 344,5 χλμ/ώρα. Η υψηλότερη τελική ταχύτητα που επετεύχθη στην LMP2 ήταν τα 325,8 χλμ/ώρα από τον Γιομπ φαν Όιτερτ με το #28 της IDEC Sport, ενώ στην LMGT3 ο Γιασέρ Σαχίν έπιασε τα 299,7 χλμ/ώρα με τη #91 Porsche 911 GT3 της Manthey EMA.

Υπήρξαν βέβαια και άλλα στατιστικά που προκαλούν ενδιαφέρον. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.547 pit-stop, ενώ η πρωτοπορία του αγώνα άλλαξε 41 φορές στο σύνολο. Τα αυτοκίνητα Ασφαλείας χρειάστηκαν να επέμβουν τρεις φορές, ενώ υπήρξε 5 φορές καθεστώς Full Course Yellow. Ο συνολικός χρόνος που υπήρχε πράσινη σημαία σε όλη την πίστα ήταν 16 ώρες 51 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα.

Επόμενος αγώνας του WEC είναι οι 6 Ώρες του Σάο Πάολο το τριήμερο 12-14 Ιουλίου.

The story is far from over. Buckle up for our return to São Paulo! 🇧🇷



After a decade away, the FIA World Endurance Championship is coming back to Brazil for Round 5, the Rolex 6 Hours of São Paulo on July 12-14.



Grab your tickets now on https://t.co/LUSmCPpLy5#6HSaoPaulo pic.twitter.com/bQmrz8VYWG — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 19, 2024

