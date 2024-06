Η ιταλική φίρμα έγραψε ιστορία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και σημείωσε ένα σπουδαίο ρεκόρ ορόσημο που είχε να συμβεί σχεδόν έναν αιώνα.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ferrari κατάφερε να πάρει τη νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν. Η ιταλική ομάδα πάλεψε απέναντι σε μεγαθήρια των αγώνων αντοχής και θριάμβευσε για 11η φορά στο θρυλικό αγώνα του Σαρτ.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Scuderia Ferrari με τον Σαρλ Λεκλέρ κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix Μονακό. Αυτός ήταν ο δεύτερος φετινός θρίαμβος των Ιταλών στη Formula 1 και πρώτος για τον Λεκλέρ μετά από δύο χρόνια.

Last year we achieved what many said was impossible to achieve.

This year we could only do one thing: work even harder and do it all again.



