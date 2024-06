Το έργο του Μεξικανού οδηγού της Red Bull Racing έγινε πιο δύσκολο ενόψει του επόμενου αγώνα της Formula 1.

Λίγες ημέρες μετά την επισημοποίηση του νέου του συμβολαίου με τη Red Bull Racing, o Σέρχιο Πέρεζ είχε ένα εφιαλτικό Grand Prix Καναδά. Ο Μεξικανός στις κατατακτήριες δοκιμές αποκλείστηκε από το Q1, ενώ στοv αγώνα εγκατέλειψε στον 53ο γύρο.

Ο 34χρονος έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στη στροφή 6 και κατέληξε με το πίσω μέρος στις προστατευτικές μπαριέρες. Η πίσω αεροτομή του υπέστη σοβαρή ζημιά και ήταν ο λόγος που εγκατέλειψε. Ωστόσο αυτό έγινε όταν ο Πέρεζ επέστρεψε με αργό ρυθμό στα pits με την πίσω αεροτομή να κρέμεται από τη ζημιά.

Οι αγωνοδίκες του GP Καναδά παρατήρησαν το εν λόγω συμβάν και ξεκίνησαν έρευνα μετά το πέσιμο της καρό σημαίας για το τι ακριβώς έκανε ο Μεξικανός. Στο πόρισμά τους έκριναν πως ο Πέρεζ οδηγούσε το μονοθέσιο το οποίο δεν ήταν σε ασφαλή κατάσταση και τον τιμώρησαν με 3 θέσεις ποινής στην εκκίνηση του επόμενου αγώνα στον οποίο θα πάρει μέρος.

Δεν ήταν μόνο ο Πέρεζ που τιμωρήθηκε αλλά και η Red Bull Racing. Σύμφωνα με το έγγραφο των οδηγών, ο Μεξικανός δέχθηκε εντολή να επιστρέψει στο γκαράζ της αυστριακής ομάδας ώστε να μην προκαλέσει την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα οι «ταύροι» τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 25.000 ευρώ.

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Ισπανίας το τριήμερο 21-23 Ιουνίου.

Im very sorry for my team, I let them down today. But we will come back no doubt. There’s a very long way to go 💪



Me siento muy apenado con mi equipo. Hoy les fallé. Pero no tengo duda de que vamos a volver. Hay todavía mucho camino por delante 💪#SP11 #CanadianGP pic.twitter.com/osT7UJ8h17