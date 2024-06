Η FIA ανατρέπει την απόφαση του Φεβρουαρίου, εξασφαλίζοντας τεχνική σταθερότητα για τα Rally1 αυτοκίνητα μέχρι το 2026.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA) επιβεβαίωσε ότι τα υβριδικά Rally1 αυτοκίνητα θα παραμείνουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) μέχρι το τέλος του 2026. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από την ανατροπή της αρχικής πρότασης του Φεβρουαρίου για κατάργηση του υβριδικού συστήματος από τα Rally1 αυτοκίνητα, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τις ομάδες και τους κατασκευαστές.

Η αρχική πρόταση της FIA, που προήλθε από την ομάδα εργασίας της, στόχευε στη μείωση της απόδοσης των Rally1 αυτοκινήτων σε σχέση με τα Rally2, μέσω μείωσης της αεροδυναμικής και της χρήσης μικρότερου περιοριστή αέρα. Η πρόταση αυτή συνοδευόταν από την ιδέα της δημιουργίας κιτ αναβάθμισης για τα Rally2 αυτοκίνητα, που θα αύξανε την απόδοσή τους και θα επέτρεπε σε περισσότερους ανταγωνιστές να διαγωνίζονται στην κορυφή.

Technical stability has been agreed between all stakeholders for the 2025 and 2026 FIA World Rally Championship seasons. The World Council has confirmed that, following extensive feedback and discussions, the WRC Technical Regulations for Rally1/2 cars will remain unchanged for… pic.twitter.com/1DPyh7ZcRz