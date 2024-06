Η ιταλική ομάδα γνώρισε στο Μόντρεαλ το χειρότερο αποτέλεσμά της στη φετινή σεζόν της Formula 1, καθώς όλα πήγαν στραβά σε όλο το αγωνιστικό τριήμερο.

Τους τελευταίους μήνες η αγωνιστική παρουσία της Scuderia Ferrari ήταν ολοένα και πιο θετική. Το ένα καλό αποτέλεσμα διαδεχόταν το άλλο ενώ η αναβάθμιση που παρουσιάστηκε στην Ίμολα την ανέβασε επίπεδο.

Στο Grand Prix Μονακό η Ferrari πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή της εμφάνιση. Η SF-24 ήταν με διαφορά το ταχύτερο μονοθέσιο στα χέρια του Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος πήρε την πρώτη του νίκη μετά από σχεδόν δύο χρόνια. Αυτή ήταν η απόδειξη που έψαχνε η Ferrari πως το σχέδιο να επιστρέψει στην κορυφή είναι στο σωστό δρόμο.

See you next year, Monaco 👋 pic.twitter.com/bXR5dCHXzj — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 31, 2024

Ο Λεκλέρ ήταν πιο αισιόδοξος από ποτέ για τις δυνατότητές του και τόνιζε σε κάθε ευκαιρία τη βελτίωση της SF-24 και το γεγονός πως θα είναι συνεχώς στο παιχνίδι της νίκης.

Ο εφιάλτης του Καναδά

Στον Καναδά, η προσγείωση των Ιταλών δεν ήταν απλά απότομη αλλά άτσαλη. Η επιστροφή στην πραγματικότητα ήταν σκληρή και το ένιωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Από την Παρασκευή σε στεγνές συνθήκες οι οδηγοί είχαν παράπονα από τη συμπεριφορά του μονοθεσίου και την έλλειψη πρόσφυσης.

Γνωρίζουμε πως σε κρύες συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να βρουν στη Ferrari το κατάλληλο παράθυρο λειτουργίας της SF-24, ειδικά στον τομέα των ελαστικών. Οι ανησυχίες της Scuderia επιβεβαιώθηκαν το Σάββατο με τον διπλό αποκλεισμό από το Q2 για πρώτη φορά μετά το 2021. Εκτός από έλλειψη ταχύτητας υπήρξε και στρατηγικό λάθος στην επιλογή ελαστικών. Η πραγματικότητα ήταν όμως μία: Η Ferrari ήταν αργή στον Καναδά.

Την Κυριακή στο Grand Prix είδε τον Σαρλ Λεκλέρ, τον οδηγό που κέρδισε στο Μονακό, να αντιμετωπίζει με το… καλημέρα πρόβλημα με τον κινητήρα του. Έπειτα από 44 βασανιστικούς γύρους, ο Μονεγάσκος εγκατέλειψε τον αγώνα.

After the highs of Monaco, a miserable race day for Charles Leclerc in Montreal #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/TfDmtl5inw June 9, 2024

Σε δηλώσεις του μετά την εγκατάλειψή του, ο Λεκλέρ ήταν φανερά απογοητευμένος: «Ήταν ένας εφιάλτης από την αρχή έως το τέλος. Δεν ξέρω ποιο ήταν το πρόβλημα αλλά είχε να κάνει με τον κινητήρα. Από την αρχή χάναμε 1,2 δευτερόλεπτα στις ευθείες κι αυτό συνεχίστηκε μέχρι την αλλαγή ελαστικών. Βάλαμε σλικ ελαστικά αλλά η πίστα είχε πολύ νερό. Έπρεπε να πάρουμε το ρίσκο γιατί ξέραμε πως έτσι κι αλλιώς θα τερματίζαμε εκτός βαθμών. Στις ευθείες χάναμε 20-25 χλμ/ώρα αλλά καταφέραμε να το λύσουμε. Όμως το μονοθέσιο μετά ήταν αδύνατο να οδηγηθεί. Από τη στιγμή που είχαμε το πρόβλημα, όλα είχαν χαθεί».

Παρά τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση, ο Μονεγάσκος παραμένει αισιόδοξος για τη συνέχεια της σεζόν: «Δεν πρέπει να πανικοβληθούμε και να κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Υπάρχουν καλά, υπάρχουν και κακά τριήμερα. Ο ρυθμός μας δεν ήταν κακός. Αν δούμε το ρυθμό μας κι εξαιρέσουμε το πρόβλημα στις ευθείες ήμασταν δυνατοί στις στροφές».

Ο «ζημιάρης» Σάινθ και ο καθησυχαστικός Βασέρ

Ο Κάρλος Σάινθ είχε επίσης έναν πολύ κακό αγώνα. Ο Ισπανός έχασε θέσεις στην εκκίνηση ενώ η επαφή που είχε με τον Βάλτερι Μπότας της Sauber πλήγωσε την εμπρός αεροτομή του. Ως αποτέλεσμα έχανε πολύτιμο χρόνο σε κάθε γύρο ενώ το γεγονός πως ήταν σε τρενάκια με άλλους οδηγούς δεν τον βοήθησε να κερδίσει θέσεις.

Επιπλέον, το λάθος του στη στροφή 6 τον οδήγησε σε εγκατάλειψη, καθώς ο Άλεξ Άλμπον της Williams δεν πρόλαβε να τον αποφύγει έγκαιρα. Έτσι, η Ferrari όχι μόνο έφυγε με μηδέν βαθμούς από τον Καναδά, αλλά είδε και τα δύο της μονοθέσια να τίθενται εκτός μάχης.

LAP 54/70



What is going on?! Sainz has a moment and Albon ends up in the wall after being clobbered by the out-of-control Spaniard 😮



⚠️ SAFETY CAR ⚠️#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/6l980vV4Hh June 9, 2024

Παρά το κάκιστο αγωνιστικό τριήμερο, ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, δεν τα βλέπει όλα μαύρα: «Ήταν ένα δύσκολο τριήμερο. Το Σάββατο δεν ήμασταν γρήγοροι, όμως στον αγώνα το πρόβλημα ήταν η αξιοπιστία και όχι η ταχύτητα. Εμείς κάναμε κακό στους εαυτούς μας, όχι οι συνθήκες. Το πρόβλημα του Λεκλέρ είχε να κάνει με τα ηλεκτρονικά και όχι με τον ίδιο τον κινητήρα. Περιμέναμε μία κόκκινη σημαία αλλά δεν ήρθε. Χάναμε το λιγότερο οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου στο γύρο. Κατανοήσαμε τι κάναμε λάθος το Σάββατο αλλά στον αγώνα το πρόβλημά μας δεν ήταν η ταχύτητα».

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari Press Office