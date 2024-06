Οι δύο πολυπρωταθλητές της Formula 1 εμφανίστηκαν ανήσυχοι σχετικά με τις τεράστιες αλλαγές στους κανονισμούς το 2026.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Καναδά, η FIA μαζί με τη Formula 1 δημοσίευσαν τις αλλαγές των τεχνικών κανονισμών που θα ισχύσουν από το 2026. Το σπορ μπαίνει σε μία νέα εποχή και αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό η εικόνα του.

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των μονοθεσίων της επόμενης γενιάς είναι οι μικρότερες διαστάσεις και το κατώτατο όριο βάρους. Ωστόσο δεν είναι όλα ρόδινα με τους νέους κανονισμούς. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, τόνισε τις θετικές αλλαγές αλλά εξέφρασε και μεγάλες ανησυχίες για τις αλλαγές που έρχονται το 2026.

«Είναι μόνο 30 κιλά η μείωση του βάρους. Κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση οι κανονισμοί αλλά και πάλι τα μονοθέσια είναι πολύ βαριά. Έχω μιλήσει με οδηγούς που έχουν δοκιμάσει αυτά τα μονοθέσια στους προσομοιωτές. Εγώ δεν τα έχω οδηγήσει, αλλά μου έχουν πει πως είναι πάρα πολύ αργά σε ταχύτητα. Μένει να αποδειχθεί αν οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Από πλευράς βιωσιμότητας κάνουμε ένα μεγάλο βήμα και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να διασφαλιστεί πως τα μονοθέσια θα είναι γρήγορα και θα βελτιωθούν οι αγώνες», είπε ο Βρετανός στο περιθώριο του Grand Prix Καναδά.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, συμφώνησε με τα λεγόμενα του Χάμιλτον όσον αφορά το βάρος των μονοθεσίων: «Τα μονοθέσια πρέπει να είναι 100 ή 150 κιλά πιο ελαφριά. Αυτό είναι αδύνατο με τα σημερινά δεδομένα. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω του κινητήρα. Η μπαταρία είναι πολύ μεγάλη και παίρνει πολύ χώρο. Χρειαζόμαστε πιο ελαφριά μονοθέσια για να γίνουν πιο ευέλικτα και πιο απολαυστικά στην οδήγηση. Η ασφάλεια είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους, ωστόσο είμαι πεπεισμένος πως πολλά μπορούν να γίνουν διαφορετικά. Όλα εξαρτώνται από το πώς γράφεις τους κανονισμούς».

