Σαν Σήμερα: Η μέρα που ο Σουμάχερ έκανε τους αντιπάλους του να μοιάζουν με ερασιτέχνες (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν είχε ξεκινήσει καλά τη σεζόν του 1996, ωστόσο φρόντισε να δώσει μια απίθανη παράσταση και να πάρει την πρώτη του νίκη με τη Scuderia Ferrari στη Formula 1. Επιπλέον, θα θυμηθούμε το απίστευτο φινάλε στο GP Καναδά του 1991, ενώ ένας άνθρωπος που άλλαξε το μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως τον ξέρουμε σήμερα έχασε τη ζωή του. Στο MotoGP, παραμένουμε επί ιταλικού εδάφους και στην πίστα του Μουτζέλο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 2/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1970, ο θρυλικός Μπρους ΜακΛάρεν, σκοτώθηκε σε ένα τεστ μιας McLaren M8 στην πίστα του Γκούντγουντ σε ηλικία μόλις 32 ετών. Ο Νεοζηλανδός είχε γίνει ο νεότερος τότε νικητής σε Grand Prix της F1 όταν κέρδισε στο Σίμπρινγκ με την Cooper, το 1959. Αγωνίστηκε με τη βρετανική ομάδα μέχρι το 1966, όταν συμμετείχε για πρώτη φορά με δικό του μονοθέσιο στο Grand Prix του Μονακό. Ο Μπρους κέρδισε επίσης στο Λε Μαν εκείνη τη χρονιά με ένα Ford GT40 και στη συνέχεια κατέκτησε δύο τίτλους στο Can-Am με τις δικές του McLaren M8. Παρά τον θάνατό του, η επώνυμη ομάδα του συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της κατακτώντας τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης τρεις φορές, δύο επιπλέον τίτλους στο Can-Am, και φυσικά έγραψε τη δική της λαμπρή ιστορία στην F1. Μάλιστα, με τις νίκες της στο GP Μονακό και στις 24 Ώρες Λε Μαν έχει κατακτήσει ως κατασκευαστής το Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

"Life is measured in achievement, not in years alone."



In a private ceremony, Bruce McLaren's daughter, Amanda, lit 50 candles around some of McLaren's most iconic cars to mark 50 years since his passing. 🕯️ #Bruce50 pic.twitter.com/0X7KQo4Sef June 2, 2020

Σαν σήμερα το 1991, το GP Καναδά της F1 έμεινε στην ιστορία για την τραγελαφική ατυχία του Νάιτζελ Μάνσελ. Ο Βρετανός της Williams είχε ξεπεράσει τον poleman, Ρικάρντο Πατρέζε, στην εκκίνηση κυριαρχώντας έπειτα σε σχεδόν όλον τον αγώνα. Ωστόσο, ενώ πανηγύριζε πρόωρα στον τελευταίο γύρο ο κινητήρας του έσβησε, λίγο μετά τη φουρκέτα πριν την πίσω ευθεία. Έτσι επωφελήθηκε ο πρώην ομόσταβλος και μαινόμενος αντίπαλος, Νέλστον Πικέ της Benetton, ο οποίος κατέκτησε έτσι την 23η και τελευταία του νίκη στην F1. Στο μεταξύ, ο Πατρέζε έχασε την δεύτερη θέση από την μέτρια Tyrrell 020 του Στέφανο Μοντένα και ολοκλήρωσε το βάθρο όντας τρίτος.

Hoy cumple 70 años Nelson Piquet. Tricampeón del mundo (el de 1981 todavía nos produce un nudo en la garganta).

Lo recordamos con su 23° y última victoria en el GP de Canadá 1991, tras el abandono de Mansell en la última vuelta #F1pic.twitter.com/woJ5YP5U1b August 17, 2022

Σαν σήμερα το 1996, ο Μίκαελ Σουμάχερ προσέφερε το πρώτο του δείγμα περί επιδέξιας οδήγησης σε βρόχινες συνθήκες και επικράτησε κατά κράτος στο GP Ισπανίας, για την πρώτη του νίκη με τη Scuderia Ferrari. Η ομάδα είχε ποντάρει σε βροχόπτωση για την ημέρα του αγώνα και ρύθμισε αναλόγως το μονοθέσιο του Γερμανού πρωταθλητή, με τον ίδιο ωστόσο να μην κάνει καλή εκκίνηση από την τρίτη θέση. Ωστόσο, κάλυψε μεθοδικά το χαμένο έδαφος και στον 13ο γύρο είχε ήδη προσπεράσει τον Ζακ Βιλνέβ για την πρωτοπορία. Από εκείνο το σημείο έως και τον τερματισμό ο Σουμάχερ ήταν ασυναγώνιστος, ανοίγοντας διαρκώς τη διαφορά από τους υπόλοιπους κατά ολόκληρα δευτερόλεπτα, παρόλο που η Ferrari F310 ήταν αρκετά μέτρια ώστε να διεκδικεί συστηματικά νίκες. Το βάθρο του αγώνα έκλεισε με τους Ζαν Αλεζί και Ζακ Βιλνέβ.

Σαν σήμερα το 2002, ο Βαλεντίνο Ρόσι επικράτησε στο Μουτζέλο για το GP Ιταλίας και σημείωσε την τέταρτη νίκη του στους πρώτους 5 αγώνες του MotoGP. Με αυτή τη νίκη έγινε ο πρώτος αναβάτης που στέφθηκε νικητής στην πίστα αυτή σε όλες τις κατηγορίες, ενώ ξεκίνησε ένα νικηφόρο σερί, με τον «Γιατρό» να κερδίζει στο Μουτζέλο για 7 συνεχόμενα χρόνια.

💪 @ValeYellow46 was unbeatable at Mugello between 2002 and 2008 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Enjoy some of his best #ItalianGP wins and tell us which is your favourite! 🇮🇹 pic.twitter.com/lpJBFEFFyc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) December 12, 2018

Σαν σήμερα το 2013, ο πρωταθλητής, Χόρχε Λορένθο, έκανε εξαιρετική εκκίνηση στο GP Ιταλίας και κινήθηκε σε άπιαστο ρυθμό στην πίστα του Μουτζέλο, για να κατακτήσει τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν για το MotoGP. Ωστόσο, για πολλούς θεατές ο αγώνας είχε τελειώσει στην τέταρτη στροφή του πρώτου γύρου όταν ο Βαλεντίνο Ρόσι συγκρούστηκε με τον Άλβαρο Μπαουτίστα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ντάνι Πεντρόσα, ενώ τρίτος ήταν ο Καλ Κράτσλοου.

Σαν σήμερα το 2019, η πίστα του Μουτζέλο προσέφερε έναν θεότρελο αγώνα στην ιστορία του MotoGP, με τον Ντανίλο Πετρούτσι να κατακτά επιτέλους την πρώτη του νίκη ύστερα από 8 χρόνια παρουσίας και 132 εκκινήσεις στη μεγάλη κατηγορία. Ο Ιταλός αναβάτης της Ducati χρειάστηκε να εκμεταλλευτεί την ανοιχτή γραμμή των Μαρκ Μάρκεθ και Αντρέα Ντοβιτσιόζο στην πρώτη στροφή του τελευταίου γύρου, ώστε να «κλέψει» την πρωτοπορία και να πάρει πρώτος την καρό σημαία σε ένα επικό photo-finish.

It's been two long years! ⏪



The last time we were in Mugello THIS happened! 🙌



Tension, passion and an explosion of joy! The 2019 race was truly special ❤️#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/3zmHozetMq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 24, 2021

Φωτογραφίες: formulastats/Χ