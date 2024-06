Μετά από μία γεμάτη μέρα με εγκαταλείψεις και εναλλαγές στην γενική κατάταξη, το δεύτερο σκέλος του Ράλλυ Σαρδηνίας ολοκληρώθηκε με τον Οζιέ να παραμένει στην πρώτη θέση και να αγκαλιάζει τη νίκη.

Το δεύτερο σκέλος του Ράλλυ Σαρδηνίας ολοκληρώθηκε και ο Σεμπαστιάν Οζιέ της Toyota Gazoo Racing κατάφερε να διατηρήσει την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Οτ Τάνακ της Hyundai Motorsport και στην τρίτη θέση ο Ντάνι Σόρντο, επίσης με Hyundai.

Ο Γάλλος οδηγός κέρδισε τις 4 από τις 8 ΕΔ της ημέρας και σταμάτησε τα χρονόμετρα στις 2:39:43,2, έχοντας χτίσει διαφορά 17,1 δευτερολέπτων από τον Εσθονό της Hyundai.

«Ήταν μία πολύ καλή μέρα. Ιδιαίτερα το απόγευμα. Οι πρωινές Ειδικές Διαδρομές δεν μου άρεσαν, αλλά οι απογευματινές ήταν ωραίες», δήλωσε ο οκτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, που προέρχεται από νίκες σε Κροατία και Πορτογαλία. Αν κερδίσει ο Οζιέ, θα γίνει ο μοναδικός οδηγός με 5 νίκες στο Ράλλυ Σαρδηνίας.

Παρά την έξοδο του Τιερί Νεβίλ στην 8η ΕΔ, ο αγώνας σε καμία περίπτωση δεν εξελίσσεται αρνητικά για την Hyundai. Τόσο ο Οτ Τάνακ όσο και ο Ντάνι Σόρντο έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την θέση τους στο βάθρο μέχρι στιγμής. Ο Τάνακ κέρδισε 2 ΕΔ, καθώς όπως δήλωσε και ο ίδιος του άρεσαν οι σημερινές ΕΔ. Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Περίμενα την σημερινή μέρα αρκετά πιο δύσκολη, αλλά μου άρεσαν οι Ειδικές Διαδρομές. Για να δούμε, έχουμε άλλη μία μέρα. Αύριο θα αγωνιστούμε σε δύο αρκετά διαφορετικές επιφάνειες, οπότε θα δείξει».

He's our new rally leader, but the first stage of the day wasn't without a bit of drama for @OttTanak 😳#WRC #RallyItaliaSardegna pic.twitter.com/DaMCnF8Uh7 — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) June 1, 2024

Την 12η ΕΔ -και τελευταία για το Σάββατο- την κέρδισε ο Έλφιν Έβανς της Toyota, ο οποίος βρίσκεται στην 4η θέση της γενικής κατάταξης, 30,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Σόρντο.

Stage win for Elfyn in SS12 as he ends Saturday in 4th overall 🥇💪



Seb leads 17.1 seconds after a fantastic afternoon 👏#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 pic.twitter.com/h50G2cOU8Z

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 1, 2024

Αυτή είναι αναλυτικά η γενική κατάταξη μετά το σκέλος του Σαββάτου του Ράλλυ Σαρδηνίας:

Η τελευταία ημέρα του Ράλλυ Σαρδηνίας, που θα κριθεί ποιος θα βγει νικητής και ποιος θα πάρει παραπάνω βαθμούς, περιλαμβάνει τέσσερις Ειδικές Διαδρομές συνολικού μήκους 39,3 χιλιομέτρων.

Photo credits: @SebOgier/ X