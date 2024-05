Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari παραμένει προσγειωμένος στους φετινούς τους στόχους και αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει στο 2024.

Η Scuderia Ferrari ξεκίνησε τη φετινή σεζόν της Formula 1 με αρκετές φιλοδοξίες. Ωστόσο δεν περίμενε πως μετά από οκτώ αγώνες θα έχει καταφέρει να κερδίσει τους δύο και παράλληλα να βρίσκεται στη μάχη του πρωταθλήματος οδηγών και κατασκευαστών.

Ο Σαρλ Λεκλέρ είναι μόλις 31 βαθμούς πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν, έπειτα από τη νίκη του στο Grand Prix Μονακό, και βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Δεν ήταν όμως όλα ρόδινα για τον Λεκλέρ, ο οποίος πιστεύει πως υπάρχουν λόγοι που οδεύει προς το καλύτερο η φετινή χρονιά.

«Το σημείο το οποίο άλλαξε η φετινή μας σεζόν προς το καλύτερο ήταν μερικούς αγώνες πριν. Δεν είχαμε ένα αρκετά γρήγορο μονοθέσιο ώστε να κερδίσουμε Grand Prix πριν από μερικούς αγώνες. Καταφέραμε ωστόσο να κερδίσουμε στο Μονακό και ήξερα πως έπρεπε να αρπάξω την ευκαιρία. Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Είχα δύο αγώνες στους οποίους δυσκολεύτηκα πολύ στις κατατακτήριες δοκιμές. Οπότε, αποφάσισα να δουλέψω πάνω σε αυτό. Έκτοτε είμαι πολύ χαρούμενος με τη δουλειά που κάνουμε και πώς λειτουργεί η ομάδα. Ελπίζω αυτά που κάνουμε να μας φέρουν ακόμη περισσότερες νίκες», είπε ο Λεκλέρ.

