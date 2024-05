Η νέα BMW σειρά 3 Sedan και η νέα BMW σειρά 3 Touring θα κυκλοφορήσουν στις παγκόσμιες αγορές, με σταδιακή έναρξη της παραγωγής τον Ιούλιο του 2024.

Εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, η BMW σειρά 3 αποτελεί τον πυρήνα της μάρκας BMW. Ενσαρκώνοντας την επιτομή της σπορ οδηγικής απόλαυσης στην premium μεσαία κατηγορία έχει συμβάλει σημαντικά στις καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί στους τομείς της σχεδίασης, της δυναμικής συμπεριφοράς και της τεχνολογίας απαριθμώντας πλέον επτά γενιές μοντέλων. Και τα δύο μοντέλα θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο. Η BMW σειρά 3 Sedan θα παράγεται επίσης στο εργοστάσιο του BMW Group στο San Luis Potosí στο Μεξικό. Η νέα BMW σειρά 3 Sedan για την κινεζική αγορά θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Tiexi στη Shenyang, το οποίο διαχειρίζεται η κοινοπραξία BMW Brilliance Automotive (BBA).

Συνεχής δέσμευση στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

Τα αποδοτικά συστήματα κίνησης, η έξυπνη σχεδίαση χαμηλού βάρους και τα βελτιστοποιημένα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά συμβάλλουν καθοριστικά ώστε η νέα BMW σειρά 3 να επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην οδηγική απόλαυση, την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και τις περιορισμένες εκπομπών ρύπων. Η ήπια υβριδική τεχνολογία 48V που χρησιμοποιείται σε ορισμένα μοντέλα καθιστά πιο άμεση την παροχή ισχύος βελτιώνοντας συγχρόνως την αποδοτικότητα. Το καπό, τα μπροστινά πλαϊνά πάνελ, το υποπλαίσιο του κινητήρα, τα μπροστινά ελατήρια και πολλά εξαρτήματα του πλαισίου είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο. Το ποσοστό των δευτερογενών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα χυτά εξαρτήματα αλουμινίου για τη σειρά 3 της BMW είναι περίπου 50%. Και οι ζάντες αλουμινίου που προσφέρονται για τις Sedan και Touring αποτελούνται κατά περίπου 70% από ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Η εξωτερικά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της νέας BMW σειράς 3 στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η BMW Σειρά 3 συμβάλλει επίσης καθοριστικά ώστε το BMW Group να επιτύχει τους απαιτητικούς στόχους εκπομπών CO 2 , αυξάνοντας σταθερά την αποδοτικότητα των οχημάτων. Το BMW Group έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών CO 2 ανά όχημα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2019. Το αργότερο μέχρι το 2050, η εταιρεία στοχεύει στο μηδενικό ισοζύγιο όσον αφορά τις εκπομπές CO 2 e σε όλη την αλυσίδα αξίας.Το BMW Group συνέχισε να μειώνει συστηματικά τις εκπομπές CO 2 του στόλου του σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές αυτοκινήτου το 2023. Πράγματι, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι μέσες εκπομπές του στόλου της ανήλθαν σε 102,1 gr CO 2 g/χλμ. (προσωρινή τιμή) στον κύκλο WLTP - 20% κάτω από το στόχο των 128,5 g/χλμ. που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρωτοποριακή αίσθηση, εκλεπτυσμένο περιβάλλον

Η παλέτα των εξωτερικών χρωμάτων που διατίθενται για τη νέα BMW σειρά 3 Sedan και τη νέα BMW σειρά 3 Touring περιλαμβάνει δύο απλά και επτά μεταλλικά χρώματα, ενώ νέα είναι το μεταλλικά Arctic Race Blue και Fire Red.

Με ελκυστικές, νέες αφίξεις εμπλουτίζεται και η γκάμα προαιρετικών ζαντών ελαφρού κράματος. Τα αυτοκίνητα που παραγγέλνονται με το πακέτο M Sport θα είναι διαθέσιμα με νέες ζάντες ελαφρού κράματος M με διάμετρο 19 ίντσες και σχεδίαση διπλών ακτίνων, οι οποίες προσδίδουν στο προφίλ τους μία ακόμα πιο δυναμική εμφάνιση. Όσον αφορά το φινίρισμα, πελάτες μπορούν να παραγγείλουν αυτές τις ζάντες είτε σε Jet Black είτε σε διχρωμία. Παράλληλα, η γκάμα BMW Individual για τα μοντέλα Sedan και Touring προσφέρει νέες ζάντες ελαφρού κράματος 19 ιντσών με σχεδίαση ακτίνων σχήματος Y και δίχρωμο φινίρισμα. Όλες οι νέες ζάντες ελαφρού κράματος συνδυάζονται με ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων μπροστά/πίσω.

Πρωτοποριακό cockpit με νέα, σπορ δερμάτινα τιμόνια

Στο εσωτερικό των μοντέλων Sedan και Touring χρησιμοποιούνται προηγμένα νέα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν μια καθαρή και απέριττη εμφάνιση. Τα νέας σχεδίασης τιμόνια ενισχύουν την ένταση της οδηγικής εμπειρίας. Ο προοδευτικός premium χαρακτήρας των μοντέλων αναδεικνύεται επίσης από υλικά υψηλής ποιότητας και νέες εσωτερικές επενδύσεις. Ο προαιρετικός πίνακας οργάνων Luxury με επένδυση Sensatec διαθέτει ακόμα πιο εκλεπτυσμένη υφή και διακοσμητικές ραφές που δημιουργούν χρωματική αντίθεση.

Οι νέες BMW σειρά 3 Sedan και BMW σειρά 3 Touring διατίθενται με τιμόνια νέας γενιάς που ξεχωρίζουν για τη μοντέρνα και σπορ σχεδίασή τους. Ο βασικός εξοπλισμός και των δύο μοντέλων περιλαμβάνει ένα σπορ δερμάτινο τιμόνι νέας σχεδίασης με πολυγωνική στεφάνη και δύο μπράτσα. Το πακέτο M Sport περιλαμβάνει τώρα δερμάτινο τιμόνι M σε σχεδίαση τριών ακτίνων με επίπεδο κάτω τμήμα και διακριτική σήμανση για τη θέση της ευθείας. Και οι δύο εκδόσεις των νέων τιμονιών διαθέτουν φωτιζόμενα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων. Τα paddles, τα οποία είναι πλέον στάνταρ, επιτρέπουν ιδιαίτερα γρήγορες χειροκίνητες αλλαγές ταχυτήτων και υπογραμμίζουν το έντονο σπορ προφίλ της νέας BMW σειράς 3.

Ψηφιακός έλεγχος κλιματισμού, επιλέξιμος ατμοσφαιρικός φωτισμός

Η εισαγωγή της τελευταίας γενιάς του BMW iDrive με QuickSelect που βασίζεται στο BMW Operating System 8.5 στις νέες BMW Σειρά 3 Sedan και BMW σειρά 3 Touring βελτιώνει επίσης τον χειρισμό των λειτουργιών εξαερισμού και κλιματισμού. Μια φιλοσοφία λειτουργίας που επικεντρώνεται αποκλειστικά στον έλεγχο αφής και τη φυσική γλώσσα επιτρέπει την περαιτέρω μείωση του αριθμού των φυσικών κουμπιών και χειριστηρίων στο cockpit. Η επιλογή της θερμοκρασίας, η ταχύτητα του ανεμιστήρα, η θέρμανση των καθισμάτων και – εφόσον υπάρχει – εκείνη του τιμονιού μπορούν πλέον να ρυθμίζονται μέσω της κυρτής οθόνης BMW Curved Display ή με φωνητική εντολή μέσω του BMW Intelligent Personal Assistant. Νέα χειριστήρια ρύθμισης των περσίδων εξαερισμού στο κέντρο του πίνακα οργάνων και στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού επιτρέπουν τη ρύθμιση της έντασης και της κατεύθυνσης της ροής του αέρα με περιστροφικές και κατακόρυφες κινήσεις.

Ο εσωτερικός φωτισμός περιλαμβάνει τώρα στάνταρ φωτισμό cascade ενσωματωμένο στην επένδυση γύρω από τους κεντρικούς αεραγωγούς. Το χρώμα και η φωτεινότητα ρυθμίζονται ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις, με τους οδηγούς να μπορούν να επιλέξουν από εννέα χρωματικά θέματα. Η επιλογή των ρυθμίσεων χρώματος και φωτεινότητας αποθηκεύεται ως μέρος του προφίλ τους. Με τον προαιρετικό ατμοσφαιρικό φωτισμό (στάνταρ στα μοντέλα M Performance), η εξατομικευμένη επιλογή επεκτείνεται επίσης στα μπροστινά υποπόδια, στον αποθηκευτικό χώρο στο μπροστινό τμήμα της κεντρικής κονσόλας και στο περίγραμμα των επενδύσεων του πλαισίου των θυρών. Στις λειτουργίες που προσφέρει ο εσωτερικός φωτισμός περιλαμβάνεται ένα ατμοσφαιρικό animation καλωσορίσματος και αποχαιρετισμού και φωτεινές ενδείξεις που επισημαίνουν μια εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση, καθώς και προαιρετικά την ύπαρξη μιας πόρτας που έχει μείνει ανοιχτή.

Νέες επενδύσεις καθισμάτων M Performtex

Εναλλακτικά, αντί για τις μαύρες υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων που είναι στάνταρ, η νέα BMW σειρά 3 Sedan και η νέα BMW σειρά 3 Touring μπορούν να παραγγελθούν με σπορ καθίσματα με διάτρητες επενδύσεις Sensatec στους χρωματισμούς Black, Tacora Red ή Cognac. Η προαιρετική δερμάτινη επένδυση Vernasca προσφέρεται τώρα σε τέσσερις χρωματικές παραλλαγές.

Οι μαύρες επιφάνειες των σπορ καθισμάτων με τη νέα επένδυση M Performtex αποπνέουν μία πρωτοποριακή σπορ γοητεία. Περιλαμβάνονται στο πακέτο M Sport ή ως μέρος του βασικού εξοπλισμού για τα μοντέλα M Performance. Αυτή η καινοτόμος βελούδινη επένδυση συνδυάζει υψηλή ποιότητα υλικών και σπορ σχεδίαση με χαμηλό βάρος και βιώσιμες πρακτικές παραγωγής. Τα οχήματα με το πακέτο M Sport και οι εκδόσεις M Performance διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με σπορ καθίσματα, καθώς και με τα αντίστοιχα Μ, σε δέρμα Vernasca με μαύρες επιφάνειες και μπλε καπιτονέ για τη δημιουργία αντίθεσης.

Νέα στοιχεία διακοσμητικών επενδύσεων, αποκλειστικές πινελιές με CraftedClarity

Εκτεταμένες αλλαγές έχουν γίνει στο εσωτερικό και στη γκάμα των διακοσμητικών στοιχείων. Η νέα έκδοση της BMW σειράς 3 υιοθετεί στάνταρ το ματ χρώμα Dark Graphite, ενώ η λίστα επιλογών περιλαμβάνει τις εκλεπτυσμένες ξύλινες επενδύσεις με ανοιχτούς πόρους Fineline Light και Grey Blue Ash, καθώς και τις παραλλαγές Carbon Fibre και Aluminium Rhombicle Anthracite.

Οι διακριτικές πινελιές με χρήση υλικών κορυφαίας ποιότητας ενισχύουν τον σύγχρονο premium χαρακτήρα του αυτοκινήτου σε άλλα σημεία της καμπίνας. Για παράδειγμα, εφαρμογές γυαλιού CraftedClarity έρχονται να προστεθούν στη λίστα των προαιρετικών επιλογών. Αυτές προσδίδουν στον επιλογέα ταχυτήτων, στο χειριστήριο του BMW iDrive και στο κουμπί του συστήματος Start/Stop έναν ιδιαίτερο τόνο αποκλειστικότητας, τόσο οπτικά όσο και απτικά.

Πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός, επιλογές υψηλής ποιότητας

Ο βασικός εξοπλισμός για τη νέα BMW σειρά 3 Sedan και Touring περιλαμβάνει ζάντες ελαφρού κράματος 17 ιντσών (plug-in υβριδικά μοντέλα: 18 ίντσες), M High-gloss Shadow Line, εσωτερικό καθρέφτη με αυτόματη αντιθαμβωτική λειτουργία και Parking Assistant με Park Distance Control (PDC) και αισθητήρες μπροστά και πίσω. Στάνταρ προσφέρεται επίσης ο αυτόματος κλιματισμός τριών ζωνών και το BMW Live Cockpit Plus με την πλήρως ψηφιακή κυρτή οθόνη BMW Curved Display που περιλαμβάνει το σύστημα πλοήγησης BMW Maps.

Το μοντέλο Touring διαθέτει στάνταρ αυτόματη λειτουργία πίσω πόρτας και διαιρούμενη/αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθίσματος σε αναλογία 40:20:40, η οποία διατίθεται προαιρετικά για το Sedan. Οι πελάτες μπορούν επίσης να εξατομικεύουν το εσωτερικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα γούστα τους – πέρα από τα σπορ καθίσματα και τον ατμοσφαιρικό φωτισμό - με επιλογές όπως το ηχοσύστημα surround της Harman Kardon, η λειτουργία προθέρμανσης, η ηλεκτρικά ανοιγόμενη γυάλινη οροφή για το Sedan και η πανοραμική γυάλινη ηλιοροφή για το μοντέλο Touring.

Μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία για τα plug - in -υβριδικά μοντέλα και βελτιωμένη οδηγική άνεση

Με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τέσσερις κινητήρες βενζίνης και τέσσερις diesel με τεχνολογία BMW TwinPower Turbo – συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά ισχυρών εξακύλινδρων εν σειρά μονάδων για τα μοντέλα M Performance – και την παρουσία εκδόσεων με τεχνολογία plug-in-hybrid και έξυπνο σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive για πολλές παραλλαγές μοντέλων, η BMW σειρά 3 προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία συστημάτων κίνησης από οποιαδήποτε άλλη οικογένεια μοντέλων στο χαρτοφυλάκιο της μάρκας. Όλα τα νέα μοντέλα της νέας BMW σειράς 3 Sedan και BMW σειράς 3 Touring εξοπλίζονται στάνταρ με το οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic, το οποίο διαθέτει paddles στο τιμόνι για γρήγορες χειροκίνητες παρεμβάσεις στη διαδικασία επιλογής ταχυτήτων.

Οι διάφοροι κινητήρες που διατίθενται για την BMW σειρά 3 αποδίδουν ισχύ από 110 kW/150 ίππους έως 210 kW/286 ίππους. Σε αυτούς προστίθενται ο εξακύλινδρος εν σειρά βενζινοκινητήρας των 275 kW/374 ιππών και ο straight-six diesel των 250 kW/340 ιππών που συναντάμε κάτω από το καπό των μοντέλων M Performance (βλ. ξεχωριστό κεφάλαιο). Τόσο ο εξακύλινδρος εν σειρά κινητήρας βενζίνης όσο και όλοι οι diesel διαθέτουν ήπια υβριδική τεχνολογία για πιο δυναμική απόδοση ισχύος και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Για το σκοπό αυτό, η μίζα/γεννήτρια των 48V τους παρέχει επιπλέον ισχύ 8 kW/11 ίππους.

Νέα μπαταρία υψηλής τάσης για τα plug - in υβριδικά μοντέλα

Τα plug-in υβριδικά μοντέλα της νέας BMW σειράς 3 προάγουν την ηλεκτροκίνηση στο επόμενο επίπεδο. Η γκάμα περιλαμβάνει τώρα τα μοντέλα BMW 330e Sedan και BMW 330e Touring, τα οποία διατίθενται και τα δύο με την κλασική πισωκίνητη διάταξη ή με τετρακίνηση BMW xDrive. Η τεχνολογία κίνησής τους περιλαμβάνει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα και έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic, οι οποίοι παράγουν συνδυασμένη ισχύ 215 kW/292 ίππους.

Οι plug-in υβριδικοί εκπρόσωποι της νέας εκδοχής της BMW σειράς 3 προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αξιοσημείωτη ηλεκτρική αυτονομία. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην επιλογή μιας νέας μπαταρίας υψηλής τάσης με ωφέλιμη χωρητικότητα 19,5 kWh. Αποτελώντας προϊόν της τεχνολογίας BMW eDrive πέμπτης γενιάς, προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα από την προκάτοχό της που τοποθετούνταν στα προηγούμενα plug-in υβριδικά μοντέλα της BMW σειράς 3.

Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης για την οδήγηση και τη στάθμευση

Μια ευρεία γκάμα συστημάτων υποβοήθησης αυξάνει τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας κατά την οδήγηση και το παρκάρισμα της νέας BMW σειράς 3 Sedan και της νέας BMW σειράς 3 Touring. Το σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης με παρέμβαση πέδησης, το Cruise Control με λειτουργία πέδησης και η νέα λειτουργία Intelligent Speed Assistance είναι μερικά από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό. Το πρόσθετο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι το πακέτο Driving Assistant Professional που περιλαμβάνει το Steering and Lane Control Assistant και το Active Cruise Control με λειτουργία Stop&Go, καθώς και αυτόματο Speed Limit Assist, έλεγχο ταχύτητας διαδρομής, αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, Evasion Assistant, Crossroads Warning με λειτουργία πέδησης στην πόλη, Wrong-way Warning και Front Crossing Traffic Warning.

Εκτός από το Park Distance Control, το στάνταρ Parking Assistant επιτρέπει επίσης αυτοματοποιημένους ελιγμούς κατά την είσοδο και έξοδο από χώρους στάθμευσης, ενώ διαθέτει επίσης Reversing Assist Camera και Reversing Assistant. Τέλος, διατίθεται το Parking Assistant Plus με λειτουργίες Surround View και Remote 3D View.

Το BMW iDrive με QuickSelect επιτρέπει την επιλογή λειτουργιών απευθείας από την αρχική οθόνη με τεχνολογία ταχείας πρόσβασης

Η αρχική οθόνη του BMW iDrive εμφανίζει πλέον συνεχώς την προβολή χάρτη του συστήματος πλοήγησης σε μεγάλη μορφή ή σε άλλη προβολή που μπορεί να επιλεγεί ξεχωριστά. Η λειτουργία QuickSelect του συστήματος ανοίγει επίσης το δρόμο για μια πιο επίπεδη δομή μενού, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέξει την επιθυμητή λειτουργία απευθείας από την αρχική οθόνη χωρίς να εισέρχεται σε υπομενού.

Στην τμήμα της οθόνης που βρίσκεται στην πλευρά του οδηγού υπάρχει μια μπάρα με widget για πρόσβαση π.χ. σε λειτουργίες πολυμέσων ή τηλεφώνου, στις οποίες μπορεί να περιηγηθεί κάποιος με κάθετες κινήσεις swipe. Με οριζόντιο swipe ενός widget εμφανίζονται στη συνέχεια πρόσθετες σχετικές πληροφορίες και επιλογές ρυθμίσεων. Η μπάρα με τα widget μπορεί να εξατομικευτεί με την εγκατάσταση νέων, την αφαίρεση των υφιστάμενων ή την αναδιάταξή τους. Το εικονίδιο αρχικής οθόνης που βρίσκεται στο κάτω άκρο της οθόνης ελέγχου επιτρέπει την επιστροφή στην αρχική οθόνη από οποιαδήποτε εφαρμογή με ένα απλό πάτημα. Τα εικονίδια για άμεση πρόσβαση στο μενού ελέγχου του συστήματος κλιματισμού, στο μενού «All Apps» και, εάν είναι ενεργοποιημένα, στα Apple CarPlay και Android AutoTM βρίσκονται τώρα επίσης δίπλα στο εικονίδιο Home.

Επίλεκτα σπορ μοντέλα με ξεχωριστό χαρακτήρα

Οι οδηγοί μπορούν να βιώσουν την πεμπτουσία του σπορ χαρακτήρα της νέας BMW σειράς 3 με τα κορυφαία μοντέλα Performance της BMW M GmbH. Διαθέτοντας ισχυρούς εξακύλινδρους εν σειρά κινητήρες, ένα ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο και χαρακτηριστικές σχεδιαστικές πινελιές M στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, η ξεχωριστή προσωπικότητα αυτών των κορυφαίων σπορ μοντέλων αναδεικνύεται ξεκάθαρα τόσο στην οδηγική εμπειρία όσο και στην εμφάνισή τους. Τώρα, το νέο τιμόνι και η νέα επένδυση καθισμάτων ανανεώνουν την εικόνα του cockpit.

Τα μοντέλα M Performance της νέας σειράς 3 διατίθενται με κινητήρα βενζίνης και diesel, αμφότεροι με χωρητικότητα 3,0 λίτρων και τα γνώριμα χαρακτηριστικά απόδοσης M. Η δίψα τους για υψηλούς ρυθμούς περιστροφής και η άμεση παροχή ισχύος είναι αποτέλεσμα της τελευταίας τεχνολογίας M TwinPower Turbo - η οποία προσαρμόζεται ανεξάρτητα σε κάθε κινητήρα - και της ήπιας υβριδικής τεχνολογίας των 48V, η οποία παρέχει μια πρόσθετη ηλεκτρική ώθηση με ισχύ 8 kW/11 ίππους. Τα εξακύλινδρα εν σειρά κινητήρια σύνολα των μοντέλων M Performance συνεργάζονται με ένα οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic Sport με εξαιρετικά άμεση λειτουργία αλλαγής ταχυτήτων. Το σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive είναι επίσης στάνταρ για την ενίσχυση της ευελιξίας και της πρόσφυσης.

Ο εξακύλινδρος εν σειρά βενζινοκινητήρας των BMW M340i xDrive Sedan και BMW M340i xDrive Touring αποδίδει μέγιστη ισχύ 275 kW/374 ίππους και μέγιστη ροπή 500 Nm. Οι BMW M340d xDrive Sedan και BMW M340d xDrive Touring, από την άλλη, εφοδιάζονται με ένα straight-six πετρελαιοκινητήρα που αποδίδει 250 kW/340 hp και μέγιστη ροπή 700 Nm. Η ανάρτηση M Sport με σπορ σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητό λόγο υποπολλαπλασιασμού, το διαφορικό M Sport και τα φρένα M Sport περιλαμβάνονται επίσης στον βασικό εξοπλισμό για να προσφέρουν έναν συνδυασμό δυναμικής απόδοσης κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα, ακρίβειας και ενθουσιασμού πίσω από το τιμόνι για το οποίο φημίζονται τα μοντέλα M.

Σπορ προϊόντα υποδηλώνουν το πάθος για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Η BMW σειρά 3 αποτελεί την επιτομή της οδηγικής απόλαυσης στο premium τμήμα της μεσαίας κατηγορίας - τόσο στην σπορ έκδοση Sedan όσο και στη δυναμική Touring. Εκτός από τα πακέτα M Sport και M Sport Pro που διατίθενται από το εργοστάσιο, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη σειρά BMW M Performance Parts προσφέρουν περαιτέρω δυνατότητες για να ενισχύσουν την δυναμική γοητεία και τα οδηγικά χαρακτηριστικά όλων των εκδόσεων του μοντέλου.

Αυτά τα ειδικά για τα μοντέλα προϊόντα retrofit από τη λίστα των Γνήσιων Αξεσουάρ BMW αναπτύχθηκαν αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της BMW M GmbH στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Τα ειδικά εξωτερικά αξεσουάρ και στοιχεία αεροδυναμικής νέας BMW σειράς 3 Sedan και της νέας BMW σειράς 3 Touring υπογραμμίζουν τη δυναμική αύρα των δύο μοντέλων, όπως και οι ζάντες ελαφρού κράματος της σειράς BMW M Performance Parts.

Photo credits: BMW Group