Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Μονακό για το όγδοο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Μονακό. Ο όγδοος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μας έδωσαν μια ιδέα του τι να περιμένουμε σήμερα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά στο Πριγκιπάτο, με τον πρώτο γύρο και τις στρατηγικές να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Ο Μονεγάσκος με έναν φανταστικό χρόνο στο τέλος του Q3 πήρε την πρώτη του φετινή pole position και έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Δίπλα του θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός θέλει να χαλάσει το… πάρτι του Λεκλέρ και να δώσει στη βρετανική ομάδα τη δεύτερη νίκη της στο 2024.

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τους Κάρλος Σάινθ και Λάντο Νόρις των Ferrari και McLaren. Αμφότεροι βρίσκονται πίσω από τους teammate τους και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Πίσω τους θα είναι οι Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και Μαξ Φερστάπεν με Red Bull. O παγκόσμιος πρωταθλητής είχε τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση σε κατατακτήριες δοκιμές και θα έχει ενδιαφέρον το πού θα τερματίσει σήμερα.

Στην τέταρτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τους Λιούις Χάμιλτον με Mercedes και Γιούκι Τσουνόντα με RB. Πίσω τους είναι οι Άλεξ Άλμπον με Williams και Πιέρ Γκασλί με Alpine, οι οποίοι ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς στο 2024.

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών οι οδηγοί της Haas. Τα μονοθέσια της αμερικανικής ομάδας βρέθηκαν εκτός κανονισμών μετά από τεχνικό έλεγχο της FIA και ως αποτέλεσμα οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Κέβιν Μάγκνουσεν θα εκκινήσουν σήμερα από το pit-lane.

Το GP Μονακό είναι προγραμματισμένο για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 ώρα Ελλάδος για να μπείτε σε κλίμα αγώνα.

A technical compliance failure on both VF-24s, discovered in post-qualifying inspection, means both HULK and MAG to start Monaco GP from Pit Lane.#HaasF1 #MonacoGP pic.twitter.com/twTLn7gyxY