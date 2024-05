Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari πήρε την pole position στον αγώνα της πατρίδας του, μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μονακό, του όγδοου φετινού αγώνα της Formula 1, απέδειξαν ότι ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Scuderia Ferrari είχε όντως την ταχύτητα που έδειξε στις προηγούμενες περιόδους. Ο Μονεγάσκος πήρε στον αγώνα της πατρίδας του την πρώτη του φετινή pole position -και 24η της καριέρας του- και έγινε ο πρώτος που βρίσκεται φέτος σε αυτήν τη θέση μετά τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren ήταν πολύ γρήγορος και πήρε τη 2η θέση ενώ στην 3ηθέση βρέθηκε ο Κάρλος Σάινθ με την άλλη Ferrari. Ο Μαξ Φερστάπεν έμεινε αρκετά πιο πίσω και θα εκκοινήσει από την 6η θέση.

Q1

Ο απογευματινός ήλιος της Μεσογείου υποδέχτηκε ομάδες και οδηγούς στο Μόντε Κάρλο για το ξεκίνημα των κατατακτήριων, διαλύοντας τις ανησυχίες για βροχή. Έτσι, τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα για το πιο σημαντικό Σάββατο του Πρωταθλήματος, καθώς η σειρά εκκίνησης στο Μονακό παίζει αποφασιστικό ρόλο στο αποτέλεσμα του αγώνα.

Σε αυτό το πρώτο σκέλος, σχεδόν εξίσου σημαντική με το χρόνο ήταν και η θέση στην πίστα, καθώς η διαδρομή στο Μονακό είναι η μικρότερη σε μήκος σε όλο το πρωτάθλημα και όταν βρίσκονται μέσα και τα 20 μονοθέσια, είναι πολύ πιθανό να συναντήσεις κίνηση στο γρήγορο γύρο σου.

Οι χρόνοι έπεφταν σχεδόν σε κάθε πέρασμα, καθώς οι οδηγοί είχαν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερους από ένα γρήγορο γύρο με το ίδιο σετ ελαστικών. Αρκετοί οδηγοί πέρασαν από την πρώτη θέση του πίνακα, στην οποία τελικά εγκαταστάθηκε ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes.

Το ενδιαφέρον όμως επικεντρώθηκε στις πιο πίσω θέσεις και σε αυτούς που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια. Με τις διαφορές να είναι μικρές και το Μονακό να είναι το... Μονακό, ο κίνδυνος των μεγάλων εκπλήξεων ήταν ορατός και αυτές ήρθαν, στα πρόσωπα των Αλόνσo και Πέρεζ, που έμειναν στη 16η και 18η θέση αντίστοιχα. Μαζί τους αποκλείστηκαν οι Σάρτζεντ, Μπότας και Ζου. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι ο πρώτος από τον 15ο είχαν διαφορά μικρότερη από 4 δέκατα του δευτερολέπτου.

Q2

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους δεν υπήρξαν τακτικές και αναμονή για καλύτερες συνθήκες, όπως βλέπουμε πολύ συχνά, και σχεδόν όλα τα τα μονοθέσια που συνέχιζαν βγήκαν στην πίστα από την αρχή. Οι χρόνοι συνέχισαν να πέφτουν όσο περνούσε η ώρα και οι διαφορές παρέμεναν μικρές.

Ο Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari ανέβηκε από νωρίς στην πρώτη θέση, μπροστά από τον Φερστάπεν αλλά η έκπληξη στο ξεκίνημα του σκέλους ήταν ο Γιούκι Τσουνόντα με την RB, που ήταν 3ος, πίσω από τον Ολλανδό της «αδελφής» Red Bull. Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η 4η θέση του Οκόν με την Alpine.

Αυτή η κατάταξη, φυσικά, δεν διατηρήθηκε για πολύ, αφού οι χρόνοι έπεσαν κι άλλο όσο περνούσε η ώρα, με τον Λάντο Νόρις της McLaren να ανεβαίνει στην πρώτη θέση. Το ενδιαφέρον όμως και αυτήν τη φορά μετατοπίστηκε στις πιο πίσω θέσεις και στο σχηματισμό της τελικής 10άδας που θα διεκδικούσε λίγο αργότερα την pole. Οι πέντε οδηγοί που δεν κατάφεραν να μπουν σε αυτήν ήταν οι Οκόν, Χούλκενμπεργκ, Ρικάρντο, Στρολ και Μάγκνουσεν. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Γκασλί, ο οποίος πέρασε στο Q3 και μάλιστα με την 5η θέση.

Q3

Τα κρισιμότερα -ίσως- 12 λεπτά του πρωταθλήματος ξεκίνησαν με τους παλμούς οδηγών, μηχανικών και θεατών στα ύψη. Οι 10 οδηγοί βγήκαν στην πίστα για να διεκδικήσουν μία θέση, που θα μπορούσε να αποδειχτεί αποφασιστικής σημασίας για το αποτέλεσμά τους στον αυριανό αγώνα.

Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών ξεχώρισαν οι γύροι των Λεκλέρ και Πιάστρι. Ο οδηγός της Ferrari ήταν ταχύτερος κατά 26 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον οδηγό της McLaren και κατέλαβε προσωρινά την πρώτη θέση. Πιο κοντά σε αυτό το ζευγάρι βρέθηκε ο Φερστάπεν, που έμεινε 1,5 δέκατο πίσω από τον Λεκλέρ.

Όλοι όμως θα έκαναν και δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, που θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα. Οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους για ανασυγκρότηση και φρέσκα ελαστικά και ξαναβγήκαν στην πίστα για τελευταία φορά σε αυτές τις κατατακτήριες.

Ο Λέκλέρ δεν ήταν διατεθειμένος να αφήσει αυτήν την pole να του ξεφύγει και βελτιώνοντας το χρόνο του κατάφερε να την πάρει, για τρίτη φορά στον αγώνα της πατρίδας του. Ο Όσκαρ Πιάστρι εξασφάλισε εκκίνηση από την πρώτη σειρά, παίρνοντας τη 2η θέση, με τους Σάινθ και Νόρις να ακολουθούν στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα. Ο Ράσελ ήταν 5ος ενώ ο Φερστάπεν είχε επαφή με τον τοίχο στην τελευταία του προσπάθεια και έμεινε στην 6η θέση. Ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Τσουνόντα, Άλμπον και Γκασλί.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

