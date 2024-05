Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης του MotoGP το απόγευμα της Παρασκευής στην πίστα της Βαρκελώνης στην Καταλονία.

Η δράση συνεχίστηκε στο GP Καταλονίας, τον έκτο φετινό αγώνα του MotoGP, με τη χρονομετρημένη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, που είχε διάρκεια 60 λεπτών. Η διαδικασία ήταν μεγάλης σημασίας καθώς ορίστηκαν οι οδηγοί που θα πάρουν μέρος στο Q1 και στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Ταχύτερος αναβάτης σε αυτήν την περίοδο ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia Racing. O Ισπανός ήταν εντυπωσιακός και στα τελευταία λεπτά σημείωσε χρόνο 1:38,562, που είναι πλέον το απόλυτο ρεκόρ πίστας. Στη 2η θέση ήταν ο Μπραντ Μπίντερ της KTM, o οποίος είχε κάκιστο ξεκίνημα στη διαδικασία με δύο πτώσεις. Εν τέλει κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και ήταν μόλις 72 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή.

Στην 3η θέση ήταν ο εκπληκτικός ρούκι Πέδρο Ακόστα, ο οποίος εντυπωσίασε και πάλι με την ταχύτητά του. Στην 4η θέση ήταν ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος είχε το καλύτερο πλασάρισμα για μοτοσικλέτα της Ducati. Στην 5η θέση βρέθηκε ο Τζακ Μίλερ με μία ακόμη KTM ενώ πίσω του ακολούθησαν οι αναβάτες της Pramac Racing, Χόρχε Μαρτίν και Φράνκο Μορμπιντέλι.

It's getting TENSE 😱



A great salvage job from @BradBinder_33 who is back into 2nd ahead of @37_pedroacosta 👏#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/b5FaWmmrZI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 24, 2024

Ο Ενέα Μπαστιανίνι ήταν 8ος έπειτα από ένα υποτονικό ξεκίνημα στο τριήμερο, ενώ πίσω του ήταν ο Άλεξ Ρινς της Yamaha. O Ισπανός βρήκε καθαρή πίστα μπροστά του σε αντίθεση με τον Φάμπιο Κουαρταραρό και πήρε την 9η θέση. Το τελευταίο εισιτήριο της ημέρας για το Q2 του Σαββάτου πήρε ο Μάβερικ Βινιάλες.

Εκτός 10άδας για δεύτερο συνεχόμενο τριήμερο ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός δεν ήταν γρήγορος στο τέλος της διαδικασίας και αύριο θα δοκιμάσει την τύχη του από το Q1.

⚠️ @marcmarquez93 into Q1 again!



Yellow flags following @alexmarquez73's crash and a lap that was far from tidy prevent the Spaniard from earning direct Q2 access #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/RiMZbEoOid — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 24, 2024

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο, 25/5, στις 11:10 με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Αποτελέσματα MotoGP Καταλονία, Ελεύθερες Δοκιμές

Φωτογραφίες: Michelin/X