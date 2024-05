O Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο μαγευτικό Πριγκιπάτο του Μονακό.

Η δράση ξεκίνησε στο Grand Prix Μονακό, τον όγδοο αγώνα της Formula 1 στο 2024 με το διάρκειας 60 λεπτών FP1. Οι οδηγοί βγήκαν στη διαδρομή των 3.337 μέτρων και πήραν μια πρώτη γεύση για το τι τους περιμένει αυτό το τριήμερο. Όπως συμβαίνει κάθε φορά, τα περάσματα των μονοθεσίων στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου είναι συγκλονιστικά.

Ταχύτερος μετά το FP1 ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. O Βρετανός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών στο δεύτερο μισό της διαδικασίας σημείωσε το 1:12,169 και ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στη 2η θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, με τον Αυστραλό να είναι μόλις 29 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Χάμιλτον. Στην 3η θέση βρέθηκε ο δεύτερος οδηγός της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ.

Ο Λάντο Νόρις με τη δεύτερη MCL38 ήταν στην 4η θέση της διαδικασίας μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος οδηγός σημείωσε την ταχύτερη επίδοσή του με τη μεσαία γόμα ελαστικών και ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον πρωτοπόρο Χάμιλτον. Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Aston Martin, με τον Φερνάντο Αλόνσο να είναι 14 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Λανς Στρολ. Πίσω τους ήταν οι δύο οδηγοί της RB, Γιούκι Τσουνόντα και Ντάνιελ Ρικάρντο, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari.

Ο Μαξ Φερστάπεν ολοκλήρωσε το FP1 μόλις στην 11η θέση. Ο Ολλανδός έκανε το FP1 μόλις με ένα σετ ελαστικών, όμως δεν ήταν απροβλημάτιστο. Ο παγκόσμιος πωταθλητής είχε πολλά παράπονα από το μονοθέσιό του και πολλές φορές «φλέρταρε» με τις μπαριέρες. Κακή πρώτη περίοδο δοκιμών είχε και η Alpine F1, καθώς και τα δύο της μονοθέσια αντιμετώπισαν μηχανικά προβλήματα.

Στη διαδικασία είχαμε ολιγόλεπτη διακοπή στο δεύτερο μισό της. Ο Γκουάνγιου Ζου της Sauber είχε επαφή με τις μπαριέρες στην έξοδο της στροφής 1. Κομμάτια από την εμπρός αεροτομή του μονοθεσίου του έμειναν στην πίστα και μόνο με κόκκινη σημαία θα μπορούσαν να απομακρυνθούν.

Η δράση στο Grand Prix Μονακό συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 GP Μονακό

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG F1/X