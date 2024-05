Ο Ισπανός οδηγός ψάχνει να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή για το μέλλον του στη Formula 1 και εξετάζει μία επιλογή που δεν θα περίμενε κανείς.

Ο Κάρλος Σάινθ τους τελευταίους μήνες αναζητεί την κατάλληλη επιλογή ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Formula 1. O Ισπανός αποχωρεί από τη Scuderia Ferrari στο τέλος της σεζόν, καθώς τη θέση του θα πάρει ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον.

Οι επιλογές είναι αρκετές, ωστόσο ακόμη δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με κάποια ομάδα. Ο πιθανότερος προορισμός του μέχρι πρότινος ήταν η Audi, ωστόσο η αβεβαιότητα σχετικά με το πότε η γερμανική ομάδα θα είναι ανταγωνιστική προκάλεσε ενδοιασμούς στον 29χρονο.

Επιπλέον ο Σάινθ έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα τόσο με τη Mercedes-AMG, όσο και με τη Red Bull Racing. Παρά τα εξαιρετικά δείγματα ταχύτητας που έχει δείξει μέχρι τώρα στο 2024, ο 29χρονος δεν είναι στην κορυφή της λίστας τους.

Στο περιθώριο του Grand Prix Μονακό (24-26 Μαΐου), οι φήμες σχετικά με το μέλλον του Σάινθ στη Formula 1 έχουν πάρει «φωτιά». Σύμφωνα με το Autosport, o νικητής του φετινού GP Αυστραλίας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Williams Racing για μία θέση στη βρετανική ομάδα το 2025.

«Στο παρασκήνιο γνωρίζω περισσότερα για το μέλλον μου. Υπάρχουν φήμες που κυκλοφορούν αλλά μην ανησυχείτε, δεν θα αφήσω τίποτα να μου ξεφύγει. Θα βάλω όλες μου τις επιλογές στο τραπέζι και θα πάρω τη σωστή απόφαση. Όταν αποφασίσω, όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. Απλά θέλω να έχω όλα όσα θέλω στο επόμενο συμβόλαιό μου», είπε ο Σάινθ στη συνέντευξη Τύπου του GP Μονακό.

Η Williams πριν από μερικές εβδομάδες ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Άλεξ Άλμπον για τα επόμενα χρόνια. Σε περίπτωση που υπογράψει και τον Σάινθ, τότε θα έχει στη σύνθεσή της δύο πολύ δυνατούς οδηγούς.

Πλέον φαντάζει δεδομένο πως τόσο η Mercedes-AMG όσο και η Red Bull Racing δεν έχουν χώρο για τον Σάινθ. Η γερμανική ομάδα φαίνεται πως έχει στραφεί αποκλειστικά στον Κίμι Αντονέλι, ενώ οι «ταύροι» επιθυμούν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Σέρχιο Πέρεζ.

The second half of our double header brings us to Monaco and a special home race for @Charles_Leclerc 😎#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/wriun5yS3j