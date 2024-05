Η FIA αποφάσισε να μη συνεχίσει την ιδέα των καλυμμάτων τροχών μετά από τα τελευταία τεστ λόγω περιορισμένων αποτελεσμάτων στη μείωση του σπρέι νερού.

Η FIA εγκατέλειψε την ιδέα τοποθέτησης καλυμμάτων τροχών στα αυτοκίνητα της Formula 1 σε συνθήκες ακραίας βροχής, σύμφωνα με δημοσίευμα του motorsport.com. Η Ferrari βοήθησε την αρχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού να αξιολογήσει μια πιο ολοκληρωμένη ιδέα κάλυψης τροχών κατά τη διάρκεια δοκιμών στο Fiorano, για να δει αν θα μπορούσε να μειώσει το νερό που σηκώνεται από τους τροχούς. Ο σχεδιασμός ήταν πολύ πιο δραματικός από την αρχική ιδέα που δοκιμάστηκε στο Silverstone πέρυσι. Η τελευταία δοκιμή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ωφέλεια ήταν οριακή, καθώς παραμένει μεγάλος όγκος νερού που σηκώνεται από το διαχύτη.

