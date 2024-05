Τελικά μήπως ο Μαξ Φερστάπεν είναι οδηγός sim racing και έχει ως χόμπι να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Formula 1;

Η Formula 1 αυτό το τριήμερο βρίσκεται στην πίστα της Ίμολα στην Ιταλία για το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια. Εκεί, ο Μαξ Φερστάπεν θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες έπειτα από την ήττα στον αγώνα του Μαϊάμι.

Ωστόσο δεν θα είναι ο μοναδικός αγώνας που θα πάρει μέρος αυτό το τριήμερο. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 θα αγωνιστεί στις 24 Ώρες του Νίρμπουργκρινγκ, το διάσημο αγώνα sim racing του iRacing. Ο Ολλανδός θα αγωνιστεί με την Team Redline και θα οδηγήσει μία BMW M4 GT3.

