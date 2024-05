O 26χρονος Βρετανός έφθασε στο χωριό Μπρισιγκέλα για να παραλάβει το βραβείο «Λορέντσο Μπαντίνι».

Με στιλ έφθασε στο πανέμορφο χωριό Μπρισιγκέλα της Εμίλια Ρομάνια ο Τζορτζ Ράσελ. Ο 26χρονος Βρετανός οδήγησε από τη Φαέντσα έως εκεί μία αγωνιστική Mercedes, ηλικίας 100 ετών. Πρόκειται για την Tipo Indy 2.0, με την οποία η γερμανική μάρκα είχε κερδίσει το 1924 στο θρυλικό αγώνα Targa Florio.

Ο Ράσελ πήγε στη Μπρισιγκέλα για να παραλάβει το Trofeo Bandini Award, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο σε μία προσωπικότητας της Formula 1.

This sound 😍🔊 The 1924 Targa Florio car recently restored by Mercedes sounded EPIC on arrival yesterday in Brisighella 😁 pic.twitter.com/JUA5N62JC6