Ο Βρετανός οδηγός πιστεύει πως το μονοθέσιο της ομάδας του Ουόκινγκ μπορεί να βελτιωθεί και άλλο, αρχής γενομένης από τον προσεχή αγώνα της Formula 1 στην Ίμολα.

Στο Grand Prix Μαϊάμι η McLaren Racing παρουσίασε ένα πολύ σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων της MCL38. Το μονοθέσιο βελτιώθηκε σημαντικά και έδωσε την ευκαιρία στον Λάντο Νόρις να πάρει την παρθενική του νίκη στη Formula 1.

Μπορεί ο 24χρονος να ευνοήθηκε από την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας στο Μαϊάμι, όμως η ταχύτητά του ήταν εντυπωσιακή. Πριν κάνει την αλλαγή ελαστικών του ήταν ταχύτερος από τον Μαξ Φερστάπεν, όταν ο Ολλανδός είχε βάλει νέο φρέσκο σετ ελαστικών.

Η McLaren είχε το ταχύτερο μονοθέσιο στο Μαϊάμι, όμως είναι άγνωστο το πώς θα αποδώσει στο επερχόμενο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια (17-19 Μαΐου). Ο Νόρις πάντως πιστεύει πως το βρετανικό εργοστάσιο θα δει ακόμη περισσότερο κέρδος σε ταχύτητα στην Ίμολα.

«Είναι μια πολύ καλή αναβάθμιση και δούλεψε όπως το περιμέναμε. Δεν πιστεύω όμως πως το Μαϊάμι είναι η πίστα που αναδεικνύει την πλήρη δυναμική του αναβαθμισμένου μας μονοθεσίου. Ευελπιστώ πως στην Ίμολα θα δείξουμε ακόμη περισσότερη ταχύτητα. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και η ομάδα έκανε μια πολύ καλή δουλειά για να ετοιμάσει τα πάντα στην ώρα τους», είπε ο Βρετανός.

