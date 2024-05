Από τον επόμενο αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στην Ίμολα της Ιταλίας, ο Μονεγάσκος θα συνεργάζεται με καινούργιο αρχιμηχανικό στο γκαράζ της Ferrari.

Η Scuderia Ferrari ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων της. Μία από αυτές είναι ότι ο Λεκλέρ θα δουλεύει πλέον με διαφορετικό μηχανικό αγώνων από το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, τον 7ο γύρο της φετινής σεζόν της Formula 1. Ο Μονεγάσκος από το 2019 που υπέγραψε με την ιταλική ομάδα συνεργαζόταν με τον Τσάβι Μάρκος, ο οποίος μάλλον θα ανάλάβει άλλη θέση μέσα στον οργανισμό της Ferrari.

Organisational update:



Scuderia Ferrari HP announces that Bryan Bozzi, who has worked in the team for ten years, currently as Performance Engineer to Charles Leclerc, will now take on the role of his Race Engineer as from next weekend’s Gran Premio del Made in Italy and… pic.twitter.com/2W4zgjYxFG