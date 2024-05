Σαν Σήμερα: Η πρώτη νίκη της Ferrari στο Μονακό μετά από 20 χρόνια (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Συνολικά πέντε αγώνες περιλαμβάνονται στο σημερινό μας «ρεπερτόριο» της Formula 1. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως διεξήχθησαν σε διαφορετική δεκαετία. Επιπλέον, στον κόσμο του MotoGP θα θυμηθούμε μία ακόμα νίκη του «Γιατρού».

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 11/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1947, καταγράφηκε επίσημα η πρώτη εμφάνιση της Scuderia Ferrari ως πλήρως αυτόνομος κατασκευαστής, σε έναν αγώνα σπορ αυτοκινήτων που διεξήχθη στην Ιταλία. Η θρυλική ομάδα του Έντσο Φεράρι, "κατέβασε" δύο Tipo 125 με έναν επαναστατικό κινητήρα V12 1500cc για τους Φράνκο Κορτέσε και Τζουσέπε Φαρίνα. Τα δύο αυτά αυτοκίνητα είχαν θέσει παραδόξως υποψηφιότητα για τη νίκη, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό από τη Maserati, με τον Κορτέσε μάλιστα να προηγείται στο τελευταίο σκέλος του αγώνα. Ωστόσο, η αντλία καυσίμου αστόχησε με δύο γύρους να απομένουν και η νίκη κατέληξε στη Maserati του Γκουίντο Μπαρμπιέρι. Δύο εβδομάδες αργότερα, η Tipo 125 έμελλε να προσφέρει στη Ferrari την πρώτη της νίκη με θρίαμβο στο Grand Prix Ρώμης.

Σαν σήμερα το 1975, η Ferrari κέρδισε στο Πριγκιπάτο του Μονακό για πρώτη φορά μετά το 1955, με τον αείμνηστο Νίκι Λάουντα να εκκινεί από την pole position και να ξεπερνά τους Έμερσον Φιτιπάλντι και Κάρλος Πάτσε σε βρόχινες συνθήκες με την καινούρια 312T. Ο θρύλος, πολύπειρος και πολυνίκης τότε στο Μονακό, Γκρέιαμ Χιλ, απέτυχε να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του σε Grand Prix, μένοντας οριακά εκτός με την δική του Hill GH1. Έτσι, αποφάσισε να αποσυρθεί από την οδήγηση για να αναλάβει αποκλειστικά τη διεύθυνση της ομάδας του.

Σαν σήμερα το 1986, η McLaren έκανε το 1-2 στο GP Μονακό, με τον Αλέν Προστ να κατακτά άνετα τη νίκη και τον Κέκε Ρόσμπεργκ να τερματίζει δεύτερος, ύστερα από μια μαχητική οδήγηση από την ένατη θέση. Αυτό ήταν το τελευταίο βάθρο του Φινλανδού στη Formula 1. Ο Άιρτον Σένα συμπλήρωσε το Top-3 με την Lotus 98T.

Σαν σήμερα το 1997, οι δρόμοι του Μονακό προσέφεραν ακόμα έναν ανατρεπτικό αγώνα F1 υπό βροχή. Ο ταχύτατος Μίκαελ Σουμάχερ κυριάρχησε για τη Scuderia Ferrari, με τους δύο οδηγούς της Williams να παίρνουν το ρίσκο της εκκίνησης με σλικ ελαστικά. Δεν δικαιώθηκαν όμως, κι ως αποτέλεσμα οι Ζακ Βιλνέβ και Χάινζ-Χάραλντ Φρέντζεν είχαν σύγκρουση με τις μπαριέρες. Μόλις στον πέμπτο της αγώνα στη Formula 1, η ομάδα της Stewart τερμάτισε δεύτερη δια χειρός Ρούμπενς Μπαρικέλο, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Έντι Ιρβάιν. Ο Μίκα Σάλο έμεινε στην ιστορία, καθώς στο συγκεκριμένο Grand Prix δεν έκανε καμία στάση στα pit για αλλαγή ελαστικών ή ανεφοδιασμό.

Σαν σήμερα το 2000, γεννήθηκε ο Γιούκι Τσουνόντα. Ο Ιάπωνας, έχοντας προέλθει αγωνιστικά από το λεγόμενο Honda Formula Dream Project, έκανε μεγάλη αίσθηση στη Formula 4 της χώρας του και κατέκτησε τον τίτλο το 2018. Έκτοτε μετακόμισε στην Ευρώπη και συνέχισε εκεί την αναρρίχησή του στα πρωταθλήματα μονοθεσίων, με οικονομική στήριξη από τη Honda. Αφού κατετάγη ένατος και τρίτος με μικρομεσαίες ομάδες για τα παγκόσμια πρωταθλήματα Formula 3 (2019) και Formula 2 (2020) αντίστοιχα, ο Τσουνόντα προβιβάστηκε στη Formula 1 χάρη στις διασυνδέσεις του με τις Red Bull και Honda, αντικαθιστώντας τον Ντανιίλ Κβιάτ στη Scuderia AlphaTauri από το 2021.

Σαν σήμερα το 2003, ο πρωταθλητής, Βαλεντίνο Ρόσι, επικράτησε στο GP Ισπανίας και την πίστα της Χερέθ, για τη δεύτερη νίκη του στους πρώτους τρεις αγώνες της σεζόν στο MotoGP. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μαξ Μπιάτζι, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Τρόι Μπέιλις.

Σαν σήμερα, επίσης το 2003, ο θρύλος Άλεξ Ζανάρντι, συγκίνησε όλο τον κόσμο των αγώνων επιστρέφοντας πίσω από το τιμόνι μονοθεσίου, μετά το φρικιαστικό ατύχημα που του στέρησε τα δύο πόδια του στο Λάουσιτζρινγκ. Συγκεκριμένα, πριν τον αγώνα 500 μιλίων για το πρωτάθλημα CART, ο Ιταλός κατέγραψε στην γερμανική οβάλ πίστα συνολικά 13 γύρους –όσοι απέμεναν στον αγώνα του 2001 όταν είχε το ατύχημα– οδηγώντας μια ειδικά τροποποιημένη Reynard 01i με χειριστήρια στο τιμόνι.

Want to know it's not just about the numbers? This is one example with Alex Zanardi. Completing the final 13 laps with hand controls in Germany 2003, after losing his legs two years earlier.



This is when Alex moved from #indycar Legend to Hero. #ChampMadness https://t.co/WiP8q5MrAI pic.twitter.com/3SL9KpL2zm