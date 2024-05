Σαν Σήμερα: Ο ασταμάτητος Μάνσελ και η ιστορική pole της Lotus (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Αγώνες της Formula 1 από τη δεκαετία του ’80 και του '90 στη θρυλική Ίμολα περιλαμβάνει το σημερινό μας «μενού», όπως επίσης έναν επί ισπανικού εδάφους. Επίσης μία εμβληματική προσωπικότητα που γεννήθηκε πριν 99 χρόνια, ενώ στον κόσμο του MotoGP, θα ταξιδέψουμε στην πίστα της Χερέθ και θα μάθουμε δύο νίκες της Yamaha.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 3/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1924, γεννήθηκε στην ανατολική περιφέρεια του Χόρσλεϊ στη Μεγάλη Βρετανία ο Κεν Τίρελ, ένας εκ των πιο θρυλικών επικεφαλής ομάδων της Formula 1. Η Tyrrell Racing Organisation κατέγραψε την καλύτερη περίοδο της ιστορίας της στα τέλη των ‘60s και στις αρχές των ‘70s, με μπροστάρη οδηγό τον Τζάκι Στιούαρτ. Ο Βρετανός άσσος είχε κατακτήσει τον τίτλο στη Formula 1 το 1969 (με την ομάδα να συμμετέχει ως Matra International), το 1971 και το 1973. Ωστόσο, στις επόμενες δεκαετίες, παρόλο που η Tyrrell αποτέλεσε ένα σταθερό πεδίο ανάδειξης ικανότατων οδηγών όπως οι Φρανσουά Σεβέρ, Τζόντι Σέκτερ, Πατρίκ Ντεπαγιέ, Μικέλε Αλμπορέτο και Ζαν Αλεζί, είχε σταθερά πτωτική πορεία. Τελικά ο Κεν Τίρελ πούλησε την ομάδα στην British American Racing (BAR) το 1999, ενώ έχασε την μάχη του με τον καρκίνο τον Αύγουστο του 2001, σε ηλικία 77 χρονών. Σήμερα, η ομάδα συμμετέχει με το όνομα Mercedes-AMG.

Σαν σήμερα το 1981, η πίστα της Ίμολα φιλοξένησε για πρώτη φορά επίσημο αγώνα Formula 1 με την ονομασία GP Σαν Μαρίνο – είχε ήδη φιλοξενήσει το GP Ιταλίας του 1980 καθώς και πολλούς μη-πρωταθληματικούς αγώνες. Ο αγώνας του 1981 χαρακτηρίστηκε από βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες, με τον αείμνηστο Ζιλ Βιλνέβ να εκκινεί από την pole position και να χτίζει αρχικά μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Ωστόσο έπεσε θύμα του απρόβλεπτου καιρού διότι έκανε ένα άσκοπο pit-stop για σλικ ελαστικά, σε ένα σημείο που η βροχή είχε προσωρινώς σταματήσει. Το λάθος αυτό έφερε στην πρωτοπορία τον ομόσταυλο στη Ferrari, Ντιντιέ Πιρονί, μέχρι που και εκείνος στάθηκε άτυχος. Ένα λάθος του δημιούργησε ζημιά στη Ferrari του και έχασε την πρωτοπορία. Τελικά η νίκη κατέληξε στον Νέλσον Πικέ, με δεύτερη την Arrows του Ρικάρντο Πατρέζε και τρίτη τη Williams του Κάρλος Ρόιτμαν.

Riccardo Patrese 🇮🇹 in Arrows A3 equaled his #F1 best (to that date) with a brilliant 2nd place finish at Imola. 1981 #SanMarinoGP (Video via @PatreseOfficial ) pic.twitter.com/M2Hb7JEvG0

Σαν σήμερα το 1987, ο Νάιτζελ Μάνσελ, εκμεταλλεύτηκε την απουσία του ομόσταυλου Νέλσον Πικέ (ο Βραζιλιάνος της Williams είχε τεθεί εκτός λόγω τραυματισμών που αποκόμισε σε έξοδο στη στροφή Ταμπουρέλο, στις κατατακτήριες δοκιμές), και πήρε τη νίκη στο GP Αγίου Μαρίνου. Ο Βρετανός είχε εκκινήσει δεύτερος πίσω από τον Άιρτον Σένα που είχε σημειώσει την 107η και τελευταία pole position της Team Lotus. Όμως τον προσπέρασε εύκολα στον δεύτερο γύρο. Έκτοτε δεν απειλήθηκε και άφησε αρκετά πίσω του τον Βραζιλιάνο θρύλο, με τον Μικέλε Αλμπορέτο να ολοκληρώνει το βάθρο με την Ferrari.

Σαν σήμερα το 1992, ο Νάιτζελ Μάνσελ στέφθηκε ξανά νικητής, αυτήν τη φορά στο GP Ισπανίας, συνεχίζοντας το ονειρικό του ξεκίνημα στη σεζόν με την πανίσχυρη Williams. Παρά την βροχή , ο Βρετανός επικράτησε με άνεση για την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του, κατακτώντας το τρίτο του Grand Chelem στη Formula 1. Ο Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Ζαν Αλεζί ανέβηκε στο βάθρο μετά από παλικαρίσια εμφάνιση πίσω από το τιμόνι της μετριότατης Ferrari F92A.

Σαν σήμερα το 2009, πραγματοποιήθηκε το GP Ισπανίας στη Χερέθ, τρίτος σταθμός της σεζόν στο MotoGP. Ο Βαλεντίνο Ρόσι κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη χρονιά, παρόλο που εκκίνησε από τη δεύτερη σειρά εκκίνησης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ντάνι Πεντρόσα της Honda, ο οποίος έδωσε μια όμορφη μάχη με τον Κέισι Στόνερ της Ducati.

Σαν σήμερα το 2015, διεξήχθη ξανά αγώνας στη Χερέθ, αυτήν τη φορά στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου της σεζόν στο MotoGP. Ο Χόρχε Λορένθο της Yamaha εκκίνησε από την pole position για πρώτη φορά μετά το GP Αγίου Μαρίνου του 2014 και κατέκτησε την πρώτη του νίκη στην πίστα μετά το 2011. Ο Μαρκ Μάρκεθ, παρόλο που αγωνίστηκε με ένα ραγισμένο δάχτυλο στο αριστερό του χέρι, τερμάτισε δεύτερος ενώ ο Βαλεντίνο Ρόσι έκλεισε το βάθρο.

6 - Ah yes... the famous Lorenzo's Land flag, although sometimes it could be a little stubborn 👊



Here it is refusing to be planted at Jerez in 2015! 🤭#MotoGP pic.twitter.com/fCHJMY8cr5