23/4 Σαν Σήμερα: H ρεβάνς του Σουμάχερ με τον Αλόνσο στην Ίμολα (vid)

Η πίστα της Ίμολα έχει προσφέρει πολύ μεγάλες μονομαχίες στον κόσμο της Formula 1 και στη σημερινή αναδρομή μας στο παρελθόν θα θυμηθούμε δύο Grand Prix. Επιπλέον θα μάθουμε για έναν ακόμη αγώνα, στο Σίλβερστον αυτή τη φορά και για τα γενέθλια ενός πιστού στρατιώτη της Minardi. Στον κόσμο του MotoGP, ο Μαρκ Μάρκεθ επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στις ΗΠΑ, ενώ ο αδερφός του, Άλεξ, έχει γενέθλια.

Σαν σήμερα το 1961, γεννήθηκε ο Πιερλουίτζι Μαρτίνι. Όταν καθιερώθηκε στη Formula 1 το 1985, ο Ιταλός συνέδεσε σταδιακά το όνομά του με την μικρή ομάδα της Minardi. Μέχρι το τέλος της θητείας του στο θεσμό το 1995, ο Μαρτίνι εκπροσώπησε την ιταλική ομάδα στους 107 από τους 124 αγώνες που συμμετείχε, κάνοντας κάποιες παρενθετικές εμφανίσεις με την Scuderia Italia. Μοιραία υπήρξε μπροστάρης σε πολλές ξεχωριστές στιγμές στην ιστορία της Minardi, με τις δύο τέταρτες θέσεις που κατέγραψε το 1991 να αποτελούν τα καλύτερα αποτελέσματά του. Επίσης, έστρεψε πολλά βλέμματα πάνω του στον εναρκτήριο αγώνα του 1990 στο Φοίνιξ, όταν βρέθηκε στην πρώτη σειρά εκκίνησης με την αδύναμη M189. Μετά τη Formula 1 εστίασε στους αγώνες αντοχής, κατεβαίνοντας στις 24 Ώρες Λε Μαν με την Porsche και τη BMW. Αφού κατέκτησε τον θρυλικό αγώνα το 1999 μαζί με τους Χοακίμ Βίνκελχοκ και Γιάνικ Ντάλμας, ολοκλήρωσε την καριέρα του.

