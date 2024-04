Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing δεν μπορούσε να πιστέψει πως κατάφερε να ανέβει στο βάθρο στον αγώνα της Formula 1 στην Κίνα.

Σε «πελάγη ευτυχίας» έπλεε ο Λάντο Νόρις μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix Κίνας, τον πέμπτο αγώνα της Formula 1 στο 2024. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση, την καλύτερή του φετινή και τερμάτισε στη 2η θέση, πίσω μόνο από τον νικητή του Grand Prix Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος βρισκόταν σε... άλλον αγώνα.

Η εμφάνισή του εντυπωσίασε και τους φίλους της Formula 1, οι οποίοι τον ανέδειξαν Driver of the Day.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο πρώην πρωταθλητής, Νίκο Ρόσμπεργκ, ρώτησε τον Νόρις για το πώς έζησε τον αγώνα στην Κίνα: «Ένιωσα πολύ καλά. Είμαι έκπληκτος και πολύ χαρούμενος. Η ομάδα το άξιζε, έκαναν καλά pit-stops. Σήμερα λειτούργησαν όλα πολύ καλά, δεν ξέρω το γιατί. Δεν περίμενα να έχουμε αυτόν τον αγώνα. Κατάφερα να κάνω καλή διαχείριση ελαστικών, το οποίο ήταν πιο εύκολο από χθες. Κατάφερα να πιέσω πολύ το μονοθέσιο. Ήταν μια πολύ καλή ημέρα συνολικά και πήραμε πολλούς βαθμούς».

Όταν ο Βρετανός ρωτήθηκε σχετικά με το τι περίμενε από τον αγώνα, είπε: «Είμαι έκπληκτος από πολλά πράγματα. Την έλλειψη ρυθμού από τη Mercedes, τον καλό ρυθμό μας και συγκριτικά με τη Red Bull επίσης. Είχα ήδη ετοιμάσει τα πράγματά μου για να φύγω νωρίς γιατί δεν περίμενα να είμαι στο βάθρο. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη και αυτό δείχνει πως η ομάδα έκανε καλή δουλειά».

Ο Ρόσμπεργκ τον ρώτησε γιατί περίμενε να είναι εκτός βάθρου η McLaren στην Κίνα και πίσω για παράδειγμα από τις Ferrari. Ο Νόρις απάντησε χαρακτηριστικά: «Έβαλα στοίχημα για το πόσο πίσω από τις Ferrari θα τερματίσω τον αγώνα. Πίστευα πως θα ήμουν 35 δευτερόλεπτα πίσω τους και ήμουν πολύ λάθος στην πρόβλεψή μου. Χάρηκα πολύ που ήμουν λάθος».

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Μαϊάμι το τριήμερο 3-5 Μαΐου.

YES! A great result in our return to Shanghai!



Lando, with the podium and Oscar, despite significant damage, delivers valuable points. 👊#ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/3kq68iGuSG