Δείτε τη σειρά με την οποία θα παραταχθούν οι οδηγοί της Formula 1 στον πρώτο Αγώνα Σπριντ της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες ώρες απέμειναν για την έναρξη του Αγώνα Σπριντ στην πίστα της Σανγκάης. Οι κατατακτήριες δοκιμές που όρισαν τη σειρά εκκίνησης είχαν τεράστιο ενδιαφέρον καθώς μας χάρισαν ένα πολύ ασυνήθιστο grid.

Από την πρώτη θέση θα ξεκινήσει ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό χρόνο στο SQ3 και για δεύτερη φορά στην καριέρα του θα εκκινήσει από θέση ισχύος σε Αγώνα Σπριντ. Δίπλα του θα είναι ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. Ο Βρετανός πήρε το καλύτερο αποτέλεσμα στη φετινή σεζόν και θέλει να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται στην κατάταξη.

