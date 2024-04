Η τύχη του Βρετανού οδηγού της McLaren Racing θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική μετά τις κατατακτήριες δοκιμές για τον Αγώνα Σπριντ στην πίστα της Σανγκάης.

Ο Λάντο Νόρις ήταν ο πρωταγωνιστής στο Sprint Qualifying του Grand Prix Κίνας, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο. Όμως τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά. Δευτερόλεπτα μετά την επίτευξη του 1:57,940 είδαμε τον Βρετανό να κατρακυλά στην κατάταξη. Η επίδοση αυτή είχε ακυρωθεί καθώς στον προηγούμενο γύρο είχε βγει εκτός πίστας μετά την τελευταία στροφή. Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το SQ3, όμως, ο οδηγός της McLaren επέστρεψε στην κορυφή της κατάταξης.

