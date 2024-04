Το Ράλλυ Κροατίας του 2024 σηματοδοτεί τον έναν χρόνο από την απώλεια του Ιρλανδού οδηγού αγώνων.

Ήταν 13 Απριλίου 2023, όταν ο Κρεγκ Μπριν άφηνε την τελευταία του πνοή μέσα στο Hyundai i20 N Rally1 κατά την διάρκεια δοκιμών, πριν από το Ράλλυ Κροατίας του WRC. Το αγωνιστικό αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ξύλινο φράχτη, με αποτέλεσμα ένα κομμάτι του να διαπεράσει το παρμπρίζ και να τραυματίσει θανάσιμα τον Ιρλανδό.

Έναν χρόνο αργότερα, οι διοργανωτές του Ράλλυ Κροατίας παρουσίασαν ένα μνημείο προς τιμήν του αδικοχαμένου οδηγού, στον τόπο του δυστυχήματος στο Λόμπορ. Πάνω στο μνημείο είναι χαραγμένο το 42, ο αριθμός με τον οποίο αγωνιζόνταν, και η φράση: «Στη μνήμη του Κρεγκ Μπριν 1990-2023». Επίσης το μνημείο είναι περικυκλωμένο από ιρλανδικές σημαίες, κεράκια και αφιερώματα που έχουν αφήσει φίλαθλοι που έχουν επισκεφτεί το σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Craig Breen's memorial has been revealed on the first anniversary of his passing. pic.twitter.com/njUKHmIvLO