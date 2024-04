O επικεφαλής της Mercedes-AMG F1 σχολίασε και την... πιθανότητα να βρεθεί ο Σεμπάστιαν Φέτελ στο μονοθέσιο της ομάδας το 2025.

Ο Λιούις Χάμιλτον διανύει φέτος τη 12η και τελευταία του σεζόν στην Mercedes-AMG F1, καθώς από το 2025 θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Scuderia Ferrari. Ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 πήρε θέση στην... κούρσα της διαδοχής του, αναφέροντας ότι προτιμά τον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Αν και όλοι του έχουν μεγάλη εκτίμηση μέσα στην Mercedes, η γνώμη του πάνω σε αυτό το θέμα μετράει πολύ λιγότερο από αυτήν του Τότο Βολφ. Ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας είναι ένας από τους 2-3 (μαζί με τον CEO της Mercedes-Benz και τον Τζιμ Ράτκλιφ της Ineos) που θα αποφασίσουν τελικά ποιος θα αγωνιστεί το 2025 δίπλα στον Τζορτζ Ράσελ (και με τι συμβόλαιο).

Ο Αυστριακός ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, στο περιθώριο του Grand Prix Ιαπωνίας για τον αν ο Φέτελ είναι ένας από τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Χάμιλτον. «Ποτέ δεν μπορείς να πάψεις να υπολογίζεις τον Σεμπάστιαν. Τα όσα πέτυχε στις πίστες είναι εντυπωσιακά και μερικές φορές το να κάνεις ένα διάλειμμα είναι καλό, ώστε να επαναξιολογήσεις τι είναι σημαντικό για σένα και να ξαναβρείς το κίνητρό σου. Δεν έχουμε λάβει όμως ακόμα την απόφαση (σ.σ. για τον αντικαταστάτη του Χάμιλτον) και δεν σχεδιάζουμε να το πράξουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. H αγορά των ελεύθερων οδηγών για το 2025 είναι μεγάλη και ορισμένοι καλοί οδηγοί πρόκειται να υπογράψουν σε κάποιες άλλες ομάδες. Θέλουμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες (σ.σ. με ελεύθερους οδηγούς) και να έχουμε επιλογές. Αυτή τη στιγμή είναι νωρίς να δεσμευτούμε με έναν οδηγό, είτε είναι νέος είτε έμπειρος».

Όταν του ζητήθηκε να πει αν έχει περιορίσει τις επιλογές του, σε 1-2-3 οδηγούς, ο Βολφ απάντησε: «Ναι, αλλά δεν μπορώ να σας πω τον αριθμό».

TC: Have you whittled it down to 1, 2, or 3 drivers?

Toto: Yes

TC: Can you give us a number?

Toto: No



