Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ένας εκ των πιο... αδυσώπητων πρωταθλητών της F1

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Οι θρύλοι των αγώνων ταχύτητας έχουν σήμερα την τιμητική τους. Στον κόσμο της Formula 1, θα μάθουμε για τον ένα και μοναδικό, Τζακ Μπράμπαμ και δύο ακόμη αγώνες του πρωταθλήματος ανά τα χρόνια. Στον κόσμο των δύο τροχών, μαθαίνουμε για τον Μάικ Χέιλγουντ, ενώ στο WRC για έναν «Ιπτάμενο Φιλανδό».

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 2/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1926, γεννήθηκε ο αείμνηστος και θρυλικός πρωταθλητής της Formula 1, Τζακ Μπράμπαμ. Ο Αυστραλός εισήλθε στο πρωτάθλημα το 1955 και το 1959 έγινε ο πρώτος οδηγός που κατέκτησε τον τίτλο οδηγώντας μονοθέσιο με κινητήρα στο πίσω μέρος. Μάλιστα το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο καθώς, στο φινάλε της σεζόν στο Σίμπρινγκ των ΗΠΑ, έπρεπε να σπρώξει το αυτοκίνητο για να τερματίσει 4ος διότι είχε ξεμείνει από καύσιμα. Οι αντίπαλοί του, του είχαν δώσει το προσωνύμιο «Black Jack», λόγω της επιθετικής και αδυσώπητης οδήγησής του.

Το 1960 κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του κερδίζοντας πέντε συνεχόμενους αγώνες, αφήνοντας εποχή ως μια εμβληματική παρουσία στο σπορ. Από το 1962 κι έπειτα οδήγησε με δική του ομάδα και μονοθέσιο, γράφοντας ιστορία με τον τρίτο του τίτλο το 1966 – έγινε ο πρώτος άνθρωπος που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με μονοθέσιο που έφερε το όνομά του, επίτευγμα που σίγουρα δεν θα επαναληφθεί. Η τελευταία του σεζόν σημειώθηκε το 1970, στην ηλικία των 44, όπου κατάφερε και πάλι να κερδίσει αγώνες.

Fantastic period footage from the 1959 #BritishGP held at Aintree Circuit 🇬🇧 #Jack_Brabham in a works #CooperT51 won the race - later became the 1st driver to win the World Drivers Championship with an engine mounted behind the driver 🏆

Clip from the documentary🎞️ Kings of Speed pic.twitter.com/TXKcZrPqIC