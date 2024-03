Η ανάρτηση του Hyundai i20 N Rally1 του Βέλγου «πληγώθηκε» στη 16η ΕΔ του Ράλλυ Σαφάρι.

Οι ατυχίες για τον Τιερί Νεβίλ συνεχίστηκαν και την Κυριακή στο Ράλλυ Σαφάρι, τρίτο γύρο του φετινού WRC. O 35χρονος Βέλγος βρέθηκε... αντιμέτωπος με τεράστιες πέτρες μέσα στην 16η ειδική διαδρομή του αγώνα, με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλη ζημιά η ανάρτηση στον πίσω δεξί τροχό του Hyundai i20 N Rally1.

«Κάτι πέτρες τόσο μεγάλες. Ήταν αδύνατον να τις αποφύγω. Δεν γνωρίζω πώς βρέθηκαν μέσα στην ειδική διαδρομή. Μείωσα το ρυθμό προκειμένου να φθάσω στον τερματισμό», δήλωσε ο Νεβίλ.

