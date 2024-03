Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai Motorsport ήταν ταχύτερος όλων στην υπερειδική του Ράλλυ Σαφάρι, τρίτο αγώνα του WRC για την αγωνιστική σεζόν του 2024.

Με το... δεξί ξεκίνησε ο Τιερί Νεβίλ στο Ράλλυ Σαφάρι που διεξάγεται στην Κένυα. Ο 35χρονος Βέλγος σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην υπερειδική της Πέμπτης, την αφετηρία του αγώνα που αποτελεί τον τρίτο γύρο του WRC. O Νεβίλ ολοκλήρωσε τα 4,84 χλμ. της πρώτη ειδικής με το Hyundai i20 N Rally1 σε χρόνο 3:19.9. Στη 2η θέση βρέθηκε ο teammate του, Οτ Τάνακ σε απόσταση μόλις ενός δεκάτου του δευτερολέπτου (3:20.0) και στην 3η ο δις πρωταθλητής Κάλε Ροβάνπερα της Toyota Gazzoo Racing, με το GR Yaris Rally1 (3:20.7).

«Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Ελπίζουμε αυτή την φορά να μην αντιμετωπίσουμε μηχανικά προβλήματα και να μην κάνουμε λάθη. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και νιώθω καλά μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι πάντα ωραίο να ξεκινάς ένα ράλλυ με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε ο Νεβίλ.

Το πρώτο ουσιαστικά σκέλος του Ράλλυ Σαφάρι διεξάγεται την Παρασκευή 29 Μαρτίου, με 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 125,8 χλμ.

