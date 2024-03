Η Liberty Media ετοιμάζεται να εντάξει στην «οικογένειά» της ένα ακόμη κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ μετά τη Formula 1 για ποσό-μαμούθ.

Μία τεράστια συμφωνία στην παγκόσμια σκηνή των αγώνων ταχύτητας βρίσκεται προ των πυλών: Η ιδιοκτήτρια του MotoGP, Dorna Sports, αναμένεται να πουλήσει έναντι 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα εμπορικά δικαιώματα του κορυφαίου πρωταθλήματος σε δύο τροχούς στην Liberty Media, η οποία κατέχει τη Formula 1 από το 2017.

Ως αποτέλεσμα, η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης ψυχαγωγικού περιεχομένου θα έχει στην κατοχή της τα δύο κορυφαία και πιο δημοφιλή μηχανοκίνητα σπορ του πλανήτη. Σύμφωνα με το motorsport.com, η συμφωνία είχε επιτευχθεί εδώ και μερικές εβδομάδες και η ανακοίνωσή της είχε προγραμματιστεί να γίνει στο πρόσφατο Grand Prix Κατάρ.

A race that will certainly stand out when we look back on the 2024 season at the end of the year! 🤯#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/H2ziwomBZh