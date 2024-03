Η γερμανική ομάδα ψάχνει αγωνιστική ανάκαμψη και γι’ αυτό αναμένεται να πάρει άμεσα μέτρα στους επόμενους αγώνες της Formula 1.

Παρά τις αρχικές φιλοδοξίες της πως η φετινή αγωνιστική σεζόν θα αποτελούσε ένα νέο ξεκίνημα, η Mercedes-AMG δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Η νέα W15 είναι απρόβλεπτη στην πίστα και δημιουργεί τεράστια προβλήματα οδηγησιμότητας στους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

Αυτό είναι εμφανές με «γυμνό» μάτι κατά τα αγωνιστικά τριήμερα της Formula 1, καθώς το πίσω μέρος αποσταθεροποιείται δίχως προειδοποίηση και φέρνει σε πολύ μειονεκτική θέση τους οδηγούς. Λύσεις στον ορίζοντα προς ώρας δεν υπάρχουν και είναι άγνωστο πότε θα υπάρξει ανάκαμψη.

Στο περιθώριο του Grand Prix Αυστραλίας, ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, μίλησε στο τοπικό Fox Sports για τα επόμενα βήματα της ομάδας του: «Πιστεύω πως είμαστε σε ένα σημείο που πρέπει σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο να κάνουμε πολλά πειράματα. Όχι μόνο την Παρασκευή στις ελεύθερες δοκιμές αλλά και στο υπόλοιπο τριήμερο καθώς γινόμαστε πιο αργοί από τη μία μέρα στην άλλη. Είμαστε γρήγοροι τις Παρασκευές και λιγότερο το Σάββατο. Όμως όση περισσότερη πρόσφυση έχουμε, φτάνουμε στο ταβάνι της απόδοσης με το μονοθέσιο ενώ την ίδια ώρα τα δεδομένα μας δείχνουν διαφορετικά πράγματα».

Επιπλέον ο Αυστριακός μίλησε για την πεποίθηση του πως η W15 είναι ένα καλό μονοθέσιο, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Λιούις Χάμιλτον. «Δεν έχω χάσει την αίσθηση πως έχουμε ένα δυνατό μονοθέσιο. Σε ορισμένα σημεία του τριημέρου είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και ξαφνικά χάνουμε απόδοση. Στο FP3 ήμασταν ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από την 1η θέση και στις κατατακτήριες δοκιμές ήμασταν 7οι. Οι οδηγοί είναι εξαιρετικοί με το στήσιμο του μονοθεσίου και ο Λιούις είναι στα καλύτερά του. Βρίσκεται σε μία θέση στην οποία είναι πολύ εκνευρισμένος με το τι συμβαίνει σε εμάς. Από την άλλη, κοιτώντας στην άλλη πλευρά του φράχτη η κατάσταση είναι καλύτερη στη Ferrari. Όμως δεν είναι αυτή η προτεραιότητά του τώρα», πρόσθεσε.

