Η νέα ατραξιόν της Legoland στη Φλόριντα των ΗΠΑ είναι μία κατακόκκινη Ferrari 296 GTS σε πραγματικό μέγεθος.

Μία Ferrari πραγματικού μεγέθους φτιαγμένη από Lego στολίζει το κέντρο του πάρκου αναψυχής LEGOLAND στην Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Με μήκος 4,5 μέτρα και πλάτος κοντά στα 2,5 μέτρα, το αντίγραφο της Ferrari 296 GTS ζυγίζει 2 τόνους και διαθέτει κανονικούς προβολείς, πόρτες που ανοίγουν και έναν κινητήρα V6 – τα οποία είναι και αυτά φτιαγμένα από τουβλάκια Lego!

Η κατασκευή πήρε γύρω στις 1.850 ώρες να ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά η Lego δεν έχει αποκαλύψει πόσα τουβλάκια χρειάστηκαν για το αντίγραφο της Ferrari και αντ' αυτού, η Legoland θα διοργανώσει έναν διαγωνισμό στην σελίδα τους στο instagram, όπου θα πρέπει όσοι πάρουν μέρος να μαντέψουν αυτοί τον αριθμό των μικρών τούβλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η εταιρεία στο παρελθόν έιχε κατασκευάσει 3 παρόμοια μοντέλα όπως η Ferrari F40, Volvo V70 και ένα Ford F-150 Lightning, τα οποία χρειάστηκαν περίπου 350.000 τουβλάκια, οπότε πολύ πιθανό είναι και η Ferrari 296 GTS να χρειάστηκε περίπου τον ίδιο αριθμό.

Sit in the driver's seat of the LEGO Ferrari 296 GTS in the LEGO Ferrari Build & Race garage on March 8th! 🏎 pic.twitter.com/klVWOLNVUt