Στις τάξεις της Red Bull Racing δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο Ισπανός οδηγός να επιστρέψει από την επόμενη χρονιά στην οικογένεια των «ταύρων».

Μπορεί να βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1, όμως ήδη η φετινή «Silly Season» έχει ξεκινήσει για τα καλά, με το ένα δημοσίευμα να διαδέχεται το άλλο. Οι ομάδες κοιτούν από τώρα το 2025 και μέσω παραγόντων τους φροντίζουν πάντως με κάθε ευκαιρία να ρίχνουν «λάδι στη φωτιά».

Αυτό έκανε (για μία ακόμη φορά) ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ. Η αυστριακή ομάδα έχει συμβόλαιο μόνο με τον Μαξ Φερστάπεν για την επόμενη χρονιά, με τον Σέρχιο Πέρεζ να μάχεται ώστε να διατηρήσει τη θέση του. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς είναι πολύ πιθανό η Red Bull Racing να αναζητήσει άλλον οδηγό για να πλαισιώσει τον Φερστάπεν από το 2025. Ένας εξ’ αυτών είναι ο νικητής του Grand Prix Αυστραλίας, Κάρλος Σάινθ.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Άλμπερτ Παρκ, ο Χόρνερ ρωτήθηκε αν θα ήθελε τον Ισπανό στην ομάδα του και είπε: «Με βάση την απόδοσή του, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα για το μέλλον. Ο αγώνας του Πέρεζ στην Αυστραλία περιορίστηκε από έλλειψη κάθετης δύναμης λόγω ζημιάς στο πάτωμα. Ο “Τσέκο” έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν και δεν βιαζόμαστε απεγνωσμένα. Θέλουμε το καλύτερο δυνατό δίδυμο στη Red Bull Racing και αυτό σημαίνει πως ενδεχομένως να κοιτάξουμε εκτός της λίστας οδηγών μας».

