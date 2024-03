O Αυστραλός είναι πιθανό να πει για δεύτερη φορά «αντίο» στη Formula 1 και δεν αποκλείεται αυτό να γίνει πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε.

Η επιστροφή του Ντάνιελ Ρικάρντο στη Formula 1 ενδέχεται να διαρκέσει λιγότερο από ένα χρόνο. Ο δημοφιλής Αυστραλός όταν αποχώρησε από τη McLaren Racing στο τέλος του 2022 δεν βρήκε αγωνιστική θέση για την επόμενη χρονιά. Περιορίστηκε σε αναπληρωματικό οδηγό της Red Bull Racing για το πρώτο μέρος του 2023. Στο Grand Prix Ουγγαρίας του δόθηκε μια νέα ευκαιρία. Αντικατέστησε τον Νικ Ντε Βρις στη Scuderia AlphaTauri (σημερινή RB) κι έτσι επέστρεψε στον κόσμο της Formula 1.

Οι επιδόσεις του όμως μόνο εντυπωσιακές δεν είναι. Πέρα από μια εξαιρετική εμφάνιση στο Grand Prix Μεξικού του 2023, ο 34χρονος δεν έχει δικαιολογήσει την παρουσία του στο grid. Έως τώρα φέτος ο Γιούκι Τσουνόντα τον έχει κερδίσει στα ίσια και έχει σημειώσει και τους 6 βαθμούς της RB. Στον αγώνα της Αυστραλίας μάλιστα, ο Ιάπωνας προκρίθηκε στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών ενώ ο Ρικάρντο αποκλείστηκε από το Q1.

Great performance from Daniel to make the moves and come so close to the points. He’ll get ‘em next time 👊 pic.twitter.com/sg97NNu6X9