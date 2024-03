O 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Σεμπάστιαν Φέτελ, θα πραγματοποιήσει δοκιμές με το Hypercar της Porsche και το σενάριο συμμετοχής του στις 24 Ώρες Λε Μαν είναι ανοικτό.

Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση πραγματοποιεί ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός αποχώρησε από τη Formula 1 στο τέλος του 2022, όμως ποτέ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάρει μέρος σε άλλες μορφές αγώνων.

Το 2023 το όνομά του συνδέθηκε με ενδεχόμενη εμπλοκή του στο WEC με την Team Jota, όμως κάτι τέτοιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Τώρα όμως τα δεδομένα αλλάζουν.

