Σε μία χιουμοριστική διαφήμηση για την υπηρεσία κοινής χρήσης οχημάτων Uber Carshare, ο Βάλτερι Μπότας μας μιλάει για την αυστραλιανή του... κουλτούρα.

Ο Φινλανδός οδηγός της Formula 1, Βάλτερι Μπότας, από την στιγμή που αποχώρησε απο τη Mercedes τη σεζόν του 2021 μας έχει χαρίσει κάποια «διαμαντάκια». Αυτήν τη φορά το έκανε μέσω μιας χιουμοριστικής διαφήμησης για την Uber Carshare -που είναι μία αυστραλιανή υπηρεσία κοινής χρήσης οχημάτων- με αφορμή το επερχόμενο Grand Prix Αυστραλίας (22-24 Μαρτίου).

Στην διαφήμηση, ο Μπότας φαίνεται σαν στο σπίτι του, κλασσικά με το μουστάκι και την χαίτη του, φορώντας μια τιρκουάζ αμάνικη αγωνιστική φόρμα σε συνδυασμό με διχαλωτή σαγιονάρα και παρουσιάζει το «δεύτερο αυτοκίνητο» του καθώς το «πρώτο» του είναι το μονοθέσιο της Sauber και όπως λέει και ο ίδιος «δεν είναι φτιαγμένο για τον αυστραλιανό τρόπο ζωής». Το αυτοκίνητο ειναι ένα Holden ute, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Βάλτερι. Ποιες είναι αυτές; Αποθηκευτικός χώρος σαγιονάρας, «σύστημα στεγνώματος μαγιό», θήκη για πιστολάκι μαλλιών, ντουζιέρα, θήκες για καλάμια ψαρέματος και έναν ενσωματομένο φούρνο για πίτες...

Το αυτοκίνητο παρεμπιπτόντως, δεν είναι μόνο για τις ανάγκες του διαφημηστικού σποτ, αλλά μπορεί κάποιος να το νοικιάσει δωρεάν από τις 22 Μαρτίου μέχρι και τις 12 Απριλίου στην περιοχή της Μελβούρνης στην Αυστραλία. Επίσης, 10 τυχαία αμάξια της Uber Carshare θα είναι εξοπλισμένα με ένα δωρεάν «κιτ ταξιδιού» που περιλαμβάνει ένα αποσμητικό χώρου στο σχήμα του Βάλτερι Μπότας.

Meat pie warmer? ✅ Budgie Smuggler clothes line? ✅ Kookaburra horn? ✅



Your first car could NEVER... So we made a second car that could. Purpose built for an Aussie road trip.@Uber_Australia #UberCarShare pic.twitter.com/2AkyvBYYUu