Ο 18χρονος οδηγός μετά το εντυπωσιακό του ντεμπούτο στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας αναζητεί μια θέση στη Formula 1 για το 2025.

Ο Όλιβερ Μπέρμαν, κατάφερε, ως ο νεότερος οδηγός της Ferrari, όχι μόνο να τερματίσει στην πρώτη δεκάδα στο ντεμπούτο του με τη Scuderia στη Σ. Αραβία, αλλά να βρεθεί μπροστά από οδηγούς όπως ο Λούις Χάμιλτον και ο Λάντο Νόρις. Η εμφάνισή του τράβηξε τα βλέμματα όλων και το επόμενο βήμα για τον Βρετανό είναι να αγωνιστεί σε μία ομάδα της Formula 1 από το 2025.

Πιο πιθανός του προορισμός είναι η Haas, καθώς έχει προγαμματιστεί να πάρει μέρος σε κάποιες ελεύθερες δοκιμές της αμερικανικής ομάδας, όπως έγινε και πέρυσι. Αυτό σημαίνει πως μία από τις δύο θέσεις των Νίκο Χούλκενμπεργκ και Κέβιν Μάγκνουσεν, απειλείται.

