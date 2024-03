Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ετοιμάζεται για το δεύτερο φετινό αγώνα του, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας.

Επιστροφή στη δράση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP, με το Grand Prix Πορτογαλίας να είναι ο δεύτερος σταθμός για το 2024. Η πίστα εντυπωσιακή πίστα του Πορτιμάο φιλοξενεί και φέτος τον αγώνα, ο οποίος αναμένεται ιδιαίτερα συναρπαστικός.

Η πίστα αυτή διαδέχθηκε το Εστορίλ το 2020 κι έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος. Έχει μήκος 4,59 χιλιόμετρα και αποτελείται από 15 στροφές, 9 δεξιές και 6 αριστερές στροφές. Η μεγαλύτερη ευθεία της πίστας έχει μήκος 970 μέτρα. Οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ των στροφών κάνουν το Πορτιμάο να ξεχωρίζει, καθώς οι κάμερες καταγράφουν εντυπωσιακά πλάνα.

Στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, οι αναβάτες θα χρειαστεί διανύσουν 12 γύρους. Η διάρκεια του Grand Prix της Κυριακής είναι 25 γύροι. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Πορτογαλίας για το MotoGP έχει ο Βαλεντίνο Ρόσι με 5 στο σύνολο. Νικητής το 2023 ήταν ο Πέκο Μπανάια της Ducati.

Ο Ιταλός πρωταθλητής κέρδισε τον εναρκτήριο αγώνα στο Κατάρ και έδειξε πιο δυνατός από ποτέ. Η νέα Ducati GP24 φαίνεται πως ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ομάδας και όπως όλα δείχνουν είναι το φαβορί και για το φετινό πρωτάθλημα. Ο Χόρχε Μαρτίν, όπως το 2023 έτσι και φέτος, θέλει να είναι ο νούμερο ένα ανταγωνιστής του, εστιάζοντας κυρίως στα Σπριντ, στα οποία είναι σπεσιαλίστας. Δεν πρέπει να βγάλουμε ωστόσο από την εξίσωση τον Μαρκ Μάρκεθ, αλλά και τους αναβάτες της κατά πολύ βελτιωμένης KTM.

Το Grand Prix Πορτογαλίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δεύτερου αγωνιστικού τριημέρου του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών για το 2024 στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP, Πορτογαλία σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 22 Μαρτίου

12:45-13:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 23 Μαρτίου

12:10-12:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

12:50-13:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

17:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 24 Μαρτίου

11:40-11:50 – Warm-Up

16:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: Gold & Goose / Red Bull Content Pool