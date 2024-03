Ο Βέλγος οδηγός ξεκαθάρισε ότι αν παραμείνει η Hyundai ως κατασκευαστής θα συνεχίσει κι αυτός να τρέχει στο WRC.

Πριν από μερικές ημέρες ο Τιερί Νεβίλ σόκαρε τον κόσμο του WRC με τις ξαφνικές δηλώσεις του περί απόσυρσης από το άθλημα. Τι ισχύει όμως τελικά;

Η αιτία των δηλώσεων του Βέλγου οδηγού αποδίδεται στις τεράστιες αλλαγές των κανονισμών, που ενδέχεται να δούμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι τα επόμενα χρόνια. Μόλις πριν κάποιες εβδομάδες, ο Ντέιβιντ Ρίτσαρντς και η ομάδα του WRC μαζί με την FIA εξέθεσαν τις σκέψεις τους για μία νέα σειρά μελλοντικών κανονισμών στο πρωτάθλημα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι κανονισμοί αυτοί δεν άρεσαν και πολύ στον Νεβίλ. Συγκεκριμένα δήλωσε στο dirtfish.com: «Με εξέπληξε πραγματικά ο αριθμός αλλαγών και το πόσο “επιθετικές” είναι σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι όλοι μας μείναμε έκπληκτοι».

I’m delighted to reveal the Art Helmet #2 powered by the Kenyan Artist Thandiwe Muriu 🇰🇪🤩



I hope you love it as much as I do!



This beautiful helmet will be placed in auction on @BonhamsCars website from 25th of March to 8th of April. Stay tuned to find out which association we… pic.twitter.com/uT2lLqDQR5