Οι τακτικές της αμερικανικής ομάδας στον αγώνα της Τζέντα, που της έφεραν τον πρώτο της βαθμό φέτος, εκνεύρισαν τους αντιπάλους της και ζητούν δράση από την FIA.

H Haas έγινε η έκτη ομάδα της Formula 1 που σημείωσε βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ τερμάτισε στη 10η θέση στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας με μία φοβερή εμφάνιση και απέδειξε πως η αμερικανική ομάδα βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Αυτό όμως δεν θα μπορούσε να το πετύχει δίχως τη βοήθεια του teammate του, Κέβιν Μάγκνουσεν. Ο Δανός, έπειτα από την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ενήργησε ως «σωματοφύλακας» του Χούλκενμπεργκ. Πήρε εντολή από τη Haas, και δημιούργησε ένα… τρενάκι οδηγών καθυστερώντας τους οδηγούς που είχε πίσω του, ώστε ο «Χουλκ» να μπορέσει μετά το pit-stop του να πλασαριστεί εντός της πρώτης 10άδας.

Η τακτική της Haas δεν άρεσε στους αντιπάλους της, κάτι που ήταν λογικό και αναμενόμενο, καθώς έχασαν την ευκαιρία να βαθμολογηθούν. Μάλιστα, έγινε λόγος για αντιαθλητική συμπεριφορά από πλευράς των Αμερικανών. Ο αγωνιστικός διευθυντής της RB, Άλαν Περμέιν, ήταν ένας από αυτούς που παραπονέθηκαν.

«Ο Μάγκνουσεν βγήκε εκτός πίστας επίτηδες, έμεινε μπροστά από τον Γιούκι Τσουνόντα και τον καθυστέρησε κατά δύο δευτερόλεπτα στο γύρο. Αυτό επέτρεψε στον Χούλκενμπεργκ ο οποίος δεν είχε κάνει ακόμη αλλαγή ελαστικών να ανοίξει τη διαφορά. Για εμένα αυτό δεν είναι σωστό και είναι ο ορισμός της αντιαθλητικής συμπεριφοράς. Είμαι σίγουρος πως θα γίνει συζήτηση με την FIA πάνω σε αυτό το θέμα», είπε ο Περμέιν.

Τη σκυτάλη «πήρε» ο επικεφαλής της Williams Racing, Τζέιμς Βόουλς, ο οποίος διαφώνησε με τον τρόπο που οδήγησε στη Σαουδική Αραβία ο Μάγκνουσεν.

«Γνωρίζαμε πως είχαμε ένα μονοθέσιο με το οποίο μπορούσαμε να σκοράρουμε βαθμούς και τελικά φύγαμε από τον αγώνα με μηδέν. Ο Μάγκνουσεν χρησιμοποίησε κάποιες τακτικές για να καθυστερήσει τους άλλους οδηγούς ώστε ο Χούλκενμπεργκ να δημιουργήσει μεγάλη διαφορά και να πάρει τον ένα βαθμό. Τώρα, το ερώτημα αν τέτοιες συμπεριφορές είναι επιθυμητές, ή αντιαθλητικές, είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε ως οργανισμός και ως σπορ. Η άποψή μου είναι πως δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές στους αγώνες», ανέφερε ο Βόουλς.

