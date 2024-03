Σαν Σήμερα: To αξέχαστο ντεμπούτο του Χάμιλτον στην F1 (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα και αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν την τιμητική τους στη σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία. Στο… μενού της ημέρας περιλαμβάνονται αγώνες της Formula 1, του WRC, του MotoGP και του διάσημου Σίπρινγκ.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1938, γεννήθηκε ένας εκ των πρώτων «Ιπτάμενων Φινλανδών» των ράλλυ - ο Τίμο Μάκινεν. Η καριέρα του είχε ήδη ξεκινήσει πολύ πριν καθιερωθεί το πασίγνωστο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), στα τέλη των 1950s, με τον Μάκινεν να κάνει πολλές μαγικές εμφανίσεις, όπως αυτή στο Ράλλυ Χιλίων Λιμνών το 1967. Μετά την θέσπιση του WRC το 1973, ο Φινλανδός ξεκίνησε να πετυχαίνει εντυπωσιακά ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος οδηγός που κατέκτησε νίκη στο ίδιο event για τρεις σερί χρονιές, επικρατώντας στο Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας στο διάστημα 1973-1975. Στέφθηκε νικητής και στην πατρίδα του στο πλαίσιο του WRC, κερδίζοντας το Ράλλυ Χιλίων Λιμνών του 1973. Όλες του οι νίκες σημειώθηκαν με τη Ford.

Σαν σήμερα το 1973, ολοκληρώθηκε το πρώτο Ράλλυ Πορτογαλίας για το WRC. Το event μονοπωλήθηκε από την ομάδα της Alpine, η οποία έκανε το 1-2 με τα A110 των Ζαν-Λου Τεριέ και Ζαν-Πιέρ Νικολά. Ο κύριος ανταγωνιστής της, η Fiat, είχε ένα εφιαλτικό ράλλυ, διότι κανένας από τους τρεις βασικούς οδηγούς της δεν τερμάτισε. Την τρίτη θέση του βάθρου κατέλαβε ο Φραντσίσκο Ρομαοζίνιο.

Σαν σήμερα το 1977, ο Βραζιλιάνος ήρωας της Formula 1, Κάρλος Πάτσε, σκοτώθηκε σε δυστύχημα με αεροπλάνο στην πόλη Μαριπόρα κοντά στο Σάο Πάολο, σε ηλικία μόλις 32 ετών. Εμφανίστηκε σε 73 Grand Prix με τις ομάδες των March, Surtees και Brabham σημειώνοντας μία νίκη στην καριέρα του - στο GP Βραζιλίας του 1975. Επίσης, το 1973 μοιράστηκε μια Ferrari 312PB με τον Αρτούρο Μερτσάριο στις 24 Ώρες Λε Μαν και τερμάτισαν στη δεύτερη θέση. Η πίστα του Ιντερλάγκος μετονομάστηκε προς τιμήν του το 1985.

Σαν σήμερα το 1978, η Dick Barbour Racing σημείωσε την πρώτη από τις τρεις συνεχόμενες νίκες της στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ, για το πρωτάθλημα IMSA GT. Το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο αντιμετώπισε προβλήματα κι έτσι οι Μπράιαν Ρέντμαν, Τσαρλς Μέντες και Μπομπ Γκάρετσον με τη #9 ήταν αυτοί που βρέθηκαν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Σαν σήμερα το 1989, η Nissan κατέγραψε την πρώτη της νίκη στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ. Συγκεκριμένα, επικράτησε μέσω της ομάδας Electramotive Engineering και του #83 GTP ZX-Turbo, το οποίο μοιράστηκαν οι Τζεφ Μπράμπαμ, Τσιπ Ρόμπινσον και Άρι Λούγεντικ.

This week, the Kamel GT Championship heads to @sebringraceway, where the Nissan GTP ZX-Turbo won the 12 Hours of Sebring on March 18, 1989. pic.twitter.com/Ha1twxOp2l