Μήνυμα που μπορεί να θεωρηθεί και «σπόντα» από τον επικεφαλής της Red Bull Racing προς τον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1.

Τις τελευταίες ημέρες το «σίριαλ» εντάσεων στο εσωτερικό της Red Bull Racing έχει απασχολήσει περισσότερο την επικαιρότητα από τα αγωνιστικά δρώμενα της Formula 1. Ο… πόλεμος εξουσίας στο εσωτερικό της αυστριακής ομάδας και της μαμάς Red Bull πήρε μεγάλες διαστάσεις όταν βγήκε στο προσκήνιο η «υπόθεση Χόρνερ» και ενδεχομένως να μην έχουμε δει ακόμη το τελευταίο επεισόδιο.

Τα πράγματα έγιναν τόσο περίπλοκα που η αποχώρηση του Μαξ Φερστάπεν από την αγωνιστική ομάδα ήταν τις προηγούμνες ημέρες ένα πολύ πιθανό σενάριο. Η παρουσία του Ολλανδού στη Red Bull Racing σχετίζεται με αυτή του συμβούλου της Red Bull σε θέματα F1/Motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, ο οποίος κρίθηκε ύποπτος για διαρροή στοιχείων στον Τύπο σχετικά με την «υπόθεση Χόρνερ». Οι δηλώσεις του Ολλανδού δεν βοήθησαν την κατάσταση, καθώς απείλησε ευθέως πως αν ο Μάρκο φύγει από τη Red Bull, τότε θα φύγει κι αυτός.

Ωστόσο ο Αυστριακός επιβεβαίωσε πως θα παραμείνει υπάλληλος της Red Bull, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την παραμονή του Φερστάπεν στους «ταύρους».

Στο περιθώριο του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, ρωτήθηκε σχετικά με το αν ο Φερστάπεν θα παραμείνει στην αυστριακή ομάδα.

«Όπως συμβαίνει στη ζωή έτσι και στην F1, δεν μπορείς να αναγκάσεις κανέναν να δουλεύει για την ομάδα σου για ένα κομμάτι χαρτί. Εάν κάποιος δεν θέλει να είναι στη Red Bull, δεν θα τον αναγκάσουμε κόντρα στη θέλησή του. Η εμπλοκή σε μία ομάδα όπως η Red Bull απαιτεί αφοσίωση και πάθος. Ο Μαξ τα έχει αυτά, το έχουμε δει. Βρίσκεται μαζί μας έτσι κι αλλιώς από τότε που ήταν 18 ετών. Δεν αμφιβάλλω για την αφοσίωση και την πίστη του στην ομάδα μας», είπε ο Βρετανός.

Ο Φερστάπεν έχει το συμβόλαιο με τη μεγαλύτερη διάρκεια στη Formula 1, καθώς ολοκληρώνεται στο τέλος του 2028.

