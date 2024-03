Ο Πέκο Μπανάια έδωσε στην εργοστασιακή ομάδα της Ducati την πρώτη νίκη της χρονιάς, κυριαρχώντας απόλυτα στη Λουσέιλ.

Το Grand Prix Κατάρ επέστρεψε ως ο ενακτήριος αγώνας της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP και ο πρωταθλητής Πέκο Μπανάια επέστρεψε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κάνοντας στη σέλα της εργοστασιακή GP24 της Ducati Lenovo δήλωση προθέσεων για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Μπραντ Μπίντερ επιβεβαίωσε την αγωνιστική άνοδο της ΚΤΜ με τη 2η θέση και ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati συμπλήρωσε το βάθρο, τερματίζοντας στην 3η θέση, μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ.

Εκκίνηση

Οι μοτοσικλέτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση για το «κυρίως πιάτο» του 3ημέρου, τον αγώνα της Κυριακής, έχοντας μπροστά τους 22 γύρους στην απαιτητική πίστα της Λουσέιλ. Τα πράγματα δεν ξεκίνησαν φυσιολογικά, όμως, καθώς η Aprilia του Ραούλ Φερνάντεθ αντιμετώπισε πρόβλημα στο γκριντ και ή διαδικασία της εκκίνησης χρειάστηκε να επαναληφθεί.

Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει άλλος ένας γύρος προθέρμανσης και το συνολικό μήκος του αγώνα να μειωθεί από 22 σε 21 γύρους, ενώ ο Ισπανός της Trackhouse αναγκάστηκε πάρει τη δεύτερη μοτοσικλέτα του και να ξεκινήσει από την τελευταία θέση του γκριντ.

Όταν επιτέλους τα κόκκινα φώτα έσβησαν κανονικά, poleman και νικητής του Αγώνα Σπριντ, Χόρχε Μαρτίν, ξεκίνησε πολύ καλά και κράτησε την πρωτιά, ενώ πίσω του ο Μπραντ Μπίντερ έκανε άλλη μία από τις εκρηκτικές τους εκκινήσεις και ανέβηκε δεύτερος. Ο Πέκο Μπανάια όμως ήταν ο πιο αποφασισμένος από όλους και από την 3η θέση μετά την εκκίνηση μέσα στον πρώτο γύρο πέρασε και τον Μπίντερ και τον Μαρτίν και πήρε την πρωτοπορία.

Ο Μαρκ Μάρκεθ επίσης ξεκίνησε καλά και ήταν 4ος, ενώ ο Αλέιξ Εσπαργκαρό έχασε πολλές θέσεις και έπεσε στην 9η θέση, πίσω από τους Μπαστιανίνι, Α. Μάρκεθ, Ακόστα και ΝτιΤζιαναντόνιο.

Κυνηγώντας τον πρωταθλητή

Ο Μπανάια κρατούσε την πρωτοπορία αλλά πίσω του οι μάχες ήταν συνεχείς και έντονες. Ο Μπίντερ πέρασε τον Μαρτίν και ανέβηκε 2ος ενώ ο Αλεξ Μάρκεθ πέρασε τον Μπαστιανίνι και πήρε την 5η θέση, πίσω από τον αδελφό του. Εκείνος όμως που εντυπωσίαζε περισσότερο ήταν ο νεαρός ρούκι Πέδρο Ακόστα, ο οποίος είχε ταχύτατο ρυθμό με την RC16 της GasGas και απειλούσε ανοιχτά τις Duacati της Gresini που βρίσκονταν μπροστά του.

Στο μεταξύ, ο Μαρτίν πέρασε τον Μπίντερ και ξαναπήρε τη 2η θέση, με τον Νοτιοαφρικανό να επιμένει. Οι δυο τους έδιναν μια ωραία μάχη, που κυρίως όμως ωφελούσε τον Μπανάια στην πρώτη θέση. Ο Ακόστα λίγο πιο πίσω πέρασε τον Άλεξ Μάρκεθ και έβαλε στο στόχαστρο τον Μαρκ. Ιδανικό ντεμπούτο στο MotoGP για τον νεαρό Ισπανό.

Σταδιακά, οι πέντε πρώτοι άρχισαν να σχηματίζουν ένα μικρό γκρουππέντε αναβατών, με ηγέτη τον Μπανάια, τους Μπίντερ και Μαρτίν να μάχονται για τη 2η θέση και τους Μαρκ Μάρκεθ και Ακόστα να ακολουθούν από κοντά και να έχουν αποσπαστεί από τον Άλεξ Μάρκεθ.

«Χαιρέτισε» ο Μπανάια, έλαμψε ο Ακόστα

Η μεγαλύτερη μάχη στην πίστα ήταν εκείνη ανάμεσα στον Χόρχε Μαρτίν και τον Μπραντ Μίντερ. Όταν ο Μπανάια άρχισε να απομακρύνεται, ο Μαρτίν πέρασε στη 2η θέση, πιστεύοντας ότι αυτός θα μπορέσει να τον ακολουθήσει, αλλά ο Νοτιοαφρικανός της ΚΤΜ είχε άλλη γνώμη και λίγο αργότερα ξαναπέρασε και πήρε πίσω τη 2η θέση. Αυτή η μάχη βοήθησε ακόμα περισσότερο τον Μπανάια, ο οποίος έφτιαξε διαφορά μεγαλύτερη του ενός δευτερολέπτου.

Η μάχη των γενεών όμως έγινε πιο πίσω. Ο Πέδρο Ακόστα πέρασε με πιστικό τρόπο τον Μ. Μάρκεθ και ανέβηκε στην 4η θέση, έχοντας βάλει στο στόχαστρο μια θέση στο βάθρο. Ο Ακόστα εντυπωσίαζε σε κάθε γύρο πάνω στη μοτοσικλέτα της GasGas Tech3.

Ο Μάρκεθ όμως δεν είναι από αυτούς που αφήνουν τις προκλήσεις αναπάντητες. Ο Ισπανός της Gresini έμεινε λίγο πίσω για 1-2 γύρους, ανασυντάχθηκε και ανέβασε ρυθμό. Γρήγορα έφτασε πίσω από τον Ακόστα και τον πέρασε, για να πάρει πίσω την 4η θέση και να κοιτάξει ακόμα πιο ψηλά. Ο Μαρτίν είχε μείνει πάνω από ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Μπίντερ και η 3η θέση έμοιαζε εφικτή για τον Μάρκεθ.

Το τίμημα της απειρίας

Η εντυπωσιακή παρουσία του Πέδρο Ακόστα στον αγώνα του Κατάρ άρχισε να φθίνει λίγο όσο πλησιάζαμε προς το τέλος, καθώς ο ρυθμός του έπεσε αισθητά και έχασε δύο ακόμα θέσεις, από τους Άλεξ Μάρκεθ και Ενέα Μπαστιανίνι. Ο νεαρός με τον υπερβολικό ενθουσιασμό του φαίνεται ότι έφθειρε τα ελαστικά του και στους τελευταίους γύρους κινδύνευε να χάσει ακόμα περισσότερες θέσεις.

Αυτά βέβαια ελάχιστα απασχολούσαν τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος με αυτοκρατορικό στιλ και με την απόλυτη αυτοπεποίθηση του πρωταθλητή όδευε προς την πρώτη νίκη της χρονιάς. Ο Μπίντερ δεν έδειχνε να μπορεί να τον φτάσει, αλλά δεν ένιωθε απειλή από τον Μαρτίν που είχε μείνει πίσω. Ο Μαρτίν, αντίθετα, είχε να ανησυχεί για τον Μαρκ Μάρκεθ που βρισκόταν πίσω του και σιγά-σιγά ροκάνιζε τη διαφορά.

Ο Μαρτίν είχε κρατήσει κάτι για το τέλος και στους τελευταίους γύρους έκανε μια επίθεση στον Μπίντερ, αλλά ο Νοτιοαφρικανός είχε επίσης κρατήσει δυνάμεις και η 2η θέση του δεν κινδύνευσε τελικά.

Έτσι, ο Μπανάια πήρε με άνεση την καρό σημαία στο πρώτο grand prix της χρονιάς, με τον Μπίντερ στην 2η θέση και τον Μαρτίν στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Μ. Μάρκεθ, Μπαστιανινι, Α. Μάρκεθ, Ντι Τζιαναντόνιο, Α. Εσπαργκαρό, Ακόστα, Βινιάλες και Κουαρταραρό.

Επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 22-24 Μαρτίου, το GP Πορτογαλίας στο Πορτιμάο.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Ducati media