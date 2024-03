Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στη Σαουδική Αραβία ήταν ιστορικής σημασίας για την ομάδα του Μίλτον Κινς, καθώς ξεπέρασε τη θρυλική Williams στη σχετική λίστα.

O Μαξ Φερστάπεν ήταν αυτός που θριάμβευσε στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας της Formula 1 στο σιρκουί πόλης της Τζέντα και έφτασε στις 56 νίκες στο σπορ. Ο Ολλανδός συνεχίζει να μαζεύει νίκες ασταμάτητα και έχει «βάλει στο μάτι» τους Μίκαελ Σουμάχερ (91 νίκες) και Λιούις Χάμιλτον (103 νίκες).

Όμως αυτή η νίκη δεν ήταν σημαντική μόνο για τον Φερστάπεν, αλλά και για τη Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα έφτασε στις 115 στην ιστορία της στη Formula 1 και ξεπέρασε την ιστορική Williams Racing, η οποία έχει 114 νίκες. Έτσι, η ομάδα του Μίλτον Κινς σκαρφάλωσε στην 4η θέση της σχετικής λίστας του σπορ με τις περισσότερες νίκες.

Επόμενος στόχος είναι η Mercedes-AMG που βρίσκεται στην 3η θέση. Η γερμανική ομάδα έχει 125 νίκες στη Formula 1 και κρίνοντας από το μέτριο ξεκίνημά της, δεν αποκλείεται η Red Bull να την ξεπεράσει και μάλιστα μέσα στη χρονιά που διανύουμε. Το ερώτημα είναι πλέον το πότε θα συμβεί αυτό και όχι αν θα συμβεί.

Η Red Bull Racing έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 2005 έχοντας εξαγοράσει τη Jaguar στο τέλος του 2004. H πρώτη της νίκη ήρθε στο Grand Prix Κίνας του 2009, διά χειρός Σεμπάστιαν Φέτελ.

