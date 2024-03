Ο Χόρχε Μαρτίν παραμένει ο βασιλιάς των Σπριντ και το απέδειξε το Σάββατο στη Λουσέιλ.

Η πρώτη πραγματική αγωνιστική δραστηριότητα του 2024 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν ο Αγώνας Σπριντ του GP Κατάρ, που επέστρεψε φέτος ως ο αγώνας που ανοίγει την αυλαία της σεζόν. Κάτω από τους προβολείς της πίστας του Λουσέιλ, ένας σπεσιαλίστας των Σπριντ, ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati, πήρε τη νίκη κάνοντας μια σαφή δήλωση προθέσεων για τη φετινή χρονιά.

Ο Μαρτίν ξεκίνησε πολύ καλά από την pole position, έστριψε πρώτος και δεν ξανακοίταξε πίσω, για να φτάσει πρώτος μέχρι την καρό σημαία. Ο μοναδικός που προσπάθησε να τον απειλήσει -τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι του αγώνα- ήταν ένας άλλος σπεσιαλίστας των Σπριντ, ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ. O Νοτιοαφρικανός έμεινε κοντά στον Ισπανό στους πρώτους γύρους αλλά τελικά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό του νικητή.

Για την τρίτη θέση δόθηκε μάχη ανάμεσα σε αρκετούς αναβάτες αλλά αυτός που την κατέκτησε τελικά ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia, ο οποίος αρχικά μονομάχησε με τον Μαρκ Μάρκεθ, στη συνέχεια με τον Πέκο Μπανάιαα και στον τελευταίο γύρο μάλιστα έφτασε να απειλεί τον Μπίντερ.

